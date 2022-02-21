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    Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı

    Bu yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 4 bin lira ikramiye verilmesi planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 13:14
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    Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı

    2022 yılı itibarıyla, asgari ücretten emekli maaşına kadar pek çok kalemde önemli iyileştirmeler yapıldı.

    Yapılan iyileştirmeler sonrası ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

    Emekliler tarafından maaşlarda olduğu gibi ikramiyelerde de önemli bir artış talep edilirken, enflasyon rakamları doğrultusunda konuyla ilgili çalışmalar da başladı.

    YÜZDE YÜZ ZAM

    Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyeleri bin 100 lira olarak hesaplara yatırılırken, bu yıl kulislerde yüzde yüz zam yapılıp hesaplara yatırılacağı konuşuluyor.

    TOPLAMDA 4 BİN LİRA

    İkramiyeler ise; Ramazan Bayramı'nda 2 bin, Kurban Bayramı'nda da 2 bin ödenerek toplamda 4 bin lirayı, emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

    Konuyla ilgili çalışmalar sonrası son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurucak.

    Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı #1


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