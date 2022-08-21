Emeklilerin banka promosyonu karmaşasından kafası karıştı

Kamuoyunda günlerdir dolaşan emekliye promosyon konusu ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği görüşlerini dile getirerek, bankaların uygulamalarından dolayı emeklilerin rahatsızlığını dile getirdi.

Emekliler emekli maaşlarını bir bankaya taşıdıklarında o banka kendilerine maaşlarından bağımsız olarak belirli bir bedel ödüyor. Bu hak emekliye 2015 yılından bu yana tanınıyor. Maaşını taşıdığı bankaların verdiği bu promosyonlardan dolayı emeklinin de kafası karışmış durumda.

Emekliler banka promosyonu karmaşasından rahatsız

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen banka promosyonunun tam bir karmaşaya dönüştüğünü belirterek, bankaların emeklilere çok düşük rakamlar teklif ettiğini, promosyonun konuşulduğu masada emeklileri temsilen kendilerinin de yer almaları gerektiğini bildirdi.

Ergün, aynı zamanda emeklinin, maaşını aldığı bankaya kredi borcu varsa, başka bankaya geçmesine izin verilmediğini belirtti.

"Kamu bankalarının promosyon miktarı yetersiz"

AA'nın haberine göre, bugüne kadar emeklilerin TÜED'in mücadelesi ve girişimleri sayesinde çeşitli bankalardan farklı miktarlarda promosyon aldığını belirten Ergün, şöyle konuştu:



"Bugün geldiğimiz noktada bilhassa kamu bankalarının yetersiz kalan ödemeleri ile karşı karşıya kaldık.





Özel bankalar promosyonu 9 bine kadar yükseltti

Özel bankalarla görüşmelerimiz neticesinde emeklilere banka promosyonunu 8-9 bin lira seviyesine yükseltmeyi başardık ama kamu bankalarının promosyon rakamını hâlâ 750 lira civarında tutması büyük bir haksızlık.

Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubeleri olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor. Emeklilerimiz, banka promosyonu konusundaki karmaşa ve standartsızlıktan rahatsız. Bankalar emeklilerimize çok düşük rakamlar teklif ediyor. Emeklinin promosyonunun konuşulduğu masada emeklileri temsilen biz de olmalıyız.