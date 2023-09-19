Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi Ensonhaber'e konuşan iş ve sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, emeklilere seyyanen zammın yıl bitmeden gerçekleştirileceğini, Cumhuriyet'in 100. yılı için de ikramiye hazırlığı olduğunu belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemde.

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar sürerken, konuyla ilgili Ensonhaber Gündem Özel yayınına konuşan iş ve sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığını belirtti.

Yılmaz ayrıca emeklilerin beklediği seyyanen zammın da yıl bitmeden yasalaşarak yürürlüğe konması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Emeklilere seyyanen zam hazırlığı

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Emeklilerimizle ilgili en düşük taban aylığı Nisan 2023'te 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ancak bunun altında maaş alan emeklilerimize bir iyileştirme yapılmamıştı.



Emeklilerimiz gerçekten zor durumda. Bununla ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıkların çalışmaları var. Şu anda net bir bilgi yok ama en kısa sürede bunun bitirilip emeklilerimizin biraz nefes alması sağlanacak.

100. yıla özel "Cumhuriyet İkramiyesi"