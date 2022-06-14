Emlakçı komisyon oranı ev alacakları zorluyor

Emlakçıların gayrimenkul satışından aldığı toplam yüzde 4 komisyon, piyasadaki emlak fiyatlarının artması ile birlikte giderek ödenmekte zorlanılan rakamlara ulaşıyor.

Konut satışlarında emlakçıların talep ettiği komisyon, fahiş ev satış fiyatları düşünüldüğünde konutu alanların bütçesini daha çok zorlayan bir unsur olarak ortaya çıkıyor.

Gayrimenkul satışında emlakçılar yüzde 2 mülk sahibinden ve yüzde 2 de alıcıdan olmak üzere toplamda yüzde 4 komisyon talip ediyor.

Bu komisyon fahiş fiyat artışları göze alındığında mülkün toplam bedeli üzerinde hesaplandığı için arttıkça artıyor ve hem alıcıya hem da satıcıya artı bir yük olarak yansıyor.

Örnek hesaplamalar:

600 bin liralık emlakta toplam 24 bin lira emlak komisyonu veriliyor

600 bin liralık bir konutun emlak komisyonunun yüzde 2'den mal sahibine maliyeti 12 bin lira olurken, 12 bin lira da emlakı yeni alana olmak üzere emlakçı 24 bin lira kazanıyor. Konutu satın alan tapu harcı hariç konuta 612 bin lira vermiş oluyor.

900 bin liralık emlakta toplam 36 bin lira emlak komisyonu veriliyor

900 bin liralık bir konutun emlak komisyonunun yüzde 2'den mal sahibine maliyeti 18 bin lira olurken, 18 bin lira da emlakı yeni alana olmak üzere emlakçı 36 bin lira kazanıyor. Konutu satın alan tapu harcı hariç konuta 918 bin lira vermiş oluyor.

1 milyon 100 bin liralık emlakta toplam 44 bin lira emlak komisyonu veriliyor

1 milyon 100 bin liralık bir konutun emlak komisyonunun yüzde 2'den mal sahibine maliyeti 22 bin lira olurken, 22 bin lira da emlakı yeni alana olmak üzere emlakçı 44 bin lira kazanıyor. Konutu satın alan tapu harcı hariç konuta 1 milyon 122 bin lira vermiş oluyor.

2 milyon liralık emlakta toplam 80 bin lira emlak komisyonu veriliyor

2 milyon liralık bir konutun emlak komisyonunun yüzde 2'den mal sahibine maliyeti 40 bin lira olurken, 40 bin lira da emlakı yeni alana olmak üzere emlakçı 80 bin lira kazanıyor. Konutu satın alan tapu harcı hariç konuta 2 milyon 40 bin lira vermiş oluyor.