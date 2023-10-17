Emlak sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışları için yeni önlem Ticaret Bakanı Bolat, ilan sitelerinde kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğu getirdiğini bildirdi. Bolat'ın yaptığı açıklamaya göre yeni düzenlemeye uymayanlara 100 bin lira para cezası kesilecek.

AA

Türkiye'de birçok alanda fahiş fiyat uygulamasının artırdığı enflasyonla topyekûn mücadele yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı da bu mücadelede önemli rol oynayan kararları peş peşe alıyor.

Önce ilan sitelerinde ikinci el otomobillerin fiyatlarının bayilerdeki sıfır araçların fiyatlarının geçmemesi için karar alındı ve denetlendi. Sonra araçlarda önce düşük fiyat vererek sonra aksesuar farkı ile fiyatları artıran kişi ve sitelerle mücadeleye girildi.

Şimdi de gayrimenkul ilan sitelerine, ilan verenlerin kimlik ve yetkilerinin doğrulamasını yapması yükümlülüğü getiriliyor.

İlan siteleri, artık yayınladığı ilanın sahibinin gerçek ve iyi niyetli bir satıcı olmasını kontrol etmek için kimlik bilgilerini alarak bünyesinde tutacak. Yapmadığı halde de para cezasına çarptırılacak.

Düzenlemenin uygulamasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı kesinlik kazandı.

Bu uygulama da 1 Kasım'dan itibaren yürürlükte olacak.

Gayrimenkul sektöründe spekülatif fiyat artışları ile mücadele

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve federasyon temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti. Ticaret Bakanı Bolat, burada gayrimenkul sektöründe spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırma azminde olduklarını söyledi.

Taşınmaz ticaretine yönelik çalışmalar yapılıyor

Bakanlığın, ekonominin bütün sektörleriyle ilgili düzenleyici ve denetleyici yetkilere sahip olduğunu aktaran Bolat, bunlardan en önemlilerinin, taşınmaz ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalar olduğunu bildirdi.

Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunanlar yetki belgesi alacak

Bakan Bolat, taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan tüm işletmelerin yetki belgesi alarak çalışmasını sağlamakta kararlı olduklarını ifade etti.

"Tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırma azmindeyiz"

Gayrimenkul sektöründe yaşanan spekülatiflere karşı da mücadeleye devam ettiklerine işaret eden Bolat, bu konudaki çalışmalara şöyle değindi:

Gayrimenkul sektöründe son zamanlarda yaşanan değer algısından uzak ve spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırma azmindeyiz. Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de daha adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa düzenlemesini yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı bütün gücümüzle sürdürüyoruz.

"1 Kasım'da yürürlüğe girecek"

Bolat, tüketici mağduriyetine yol açan uygulamaların önlenmesi ve kayıt dışı çalışmaların engellenmesi amacıyla 31 Ağustos'ta yayınlanan yönetmelik kapsamında, sitelere ilan verenlere, kimlik ve yetki doğrulaması yapması yükümlülüğünün getirildiğini ve bunun 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

"Denetime ayırdığımız kadroların sayısını artırıyoruz"

Vatandaşların güncel ekonomik konjonktür kaynaklı yaşadığı zorlukların suistimal edilmesine sebep olan satılık konut ilanlarına yönelik de inceleme ve denetimler yaptıklarını aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

Bunun için ekipler kurduk. Geçen hafta başında kamuoyuyla paylaştığımız üzere, kayıt dışı ve manipülatif fiyat artış çabası içinde oldukları tespit edilen 540 kadar kişiye 54 milyon lirayı aşan ceza tebliği yapıldı. Bu denetimlerimiz hızlı bir tempoda devam edecek. Denetime ayırdığımız kadroların sayısını da artırıyoruz.

"İhtiyaç duyulduğunda başka tedbirler de alabiliriz"

Bolat, piyasaların normale dönmesi, alım ve satım işlemlerinin istikrarlı ve rekabetçi piyasa ortamında yapılması ile kayıt dışılığın engellenmesi yolundaki çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini, ihtiyaç duyulması halinde başka tedbirlerin de alınacağını dile getirdi.

"Emlak sektöründeki sorunların çözümü adına sektör temsilcilerimizle istişarede bulunduk"

Bakan Bolat, TEMFED yöneticileri ile yaptığı toplantı ile ilgili de şu değerlendirmeyi paylaştı:

5 Haziran 2018 tarihli Taşınmaz Ticaret Hakkında Yönetmeliğin yürürlükte olduğu yaklaşık 5 yıllık süreçte, gerek sektör temsilcilerimizden gerekse vatandaşlarımızdan Bakanlığımıza ulaşan talep ve değerlendirmeler kapsamında, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin adımlar atılarak mevzuat değişikliklerini yaptık.

Emlak sektöründeki sorunların çözümü, köpüğün kaldırılması ve enflasyonun düşürülmesi adına sektör temsilcilerimizle birlikte önümüzdeki süreçte atılabilecek adımların istişaresinde bulunduk.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)