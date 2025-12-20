Emlak vergisinde artışa üst sınır geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni kanun düzenlemesine göre, 2025’te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, bir önceki yılın vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek.

Vergi değerinin tadil edilmesi ya da yeni mükellefiyet tesis edilmesi gereken hallerde de 2026 yılında uygulanmak üzere, 2025 yılına ilişkin takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınacak. Bu değerler, ilk yıl için 2025’te uygulanan asgari ölçüde birim değerlerin iki katından fazla olamayacak.

Takip eden 2027, 2028 ve 2029 yıllarında da asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri aynı esaslara göre hesaplanacak.

NOTER HARÇLARINDA İSTİSNA SONA ERDİ

Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devir işlemlerinde, 1.000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

Ancak, tescil edilmiş araçların, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde bu harç uygulanmayacak.

KİRA GELİRLERİNDE GİDER İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ

Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan borçların faizleri gider olarak indirilebilecek. Ayrıca, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için, iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle, iktisap bedelinin yüzde 5’i gider olarak dikkate alınabilecek.

Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları ise 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler itibarıyla tespit edilebilecek. Böylece dördüncü geçici vergi dönemi de sisteme dahil edilecek.

TAHVİL VE BONODA SIFIR STOPAJ DEVAM

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet tahvili, Hazine bonosu ve Hazine tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde sıfır stopaj oranı, 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldı.

YETKİ BELGELERİNE YENİ HARÇ TARİFESİ

Kuyum ticaretiyle iştigal edilebilmesi için, şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira harç alınacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticareti yapan işletmeler ile sözleşmeli işletmeler için ise yetki belgesi harcı 20 bin lira olarak belirlendi.

Bu harçlar, büyükşehir belediyesi bulunan illerde, nüfusu 30 bini aşan ilçelerde bir kat artırımlı uygulanacak.

Özel sağlık kuruluşları için yıllık ruhsat bedelleri ise şöyle:

-Muayenehane uygunluk belgesi: 20 bin lira

-Özel poliklinik ruhsatnamesi: 30 bin lira

-Özel tıp merkezi ruhsatnamesi: 50 bin lira

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kuruluşlarda ise yıllık bedeller; muayenehaneler için 20 bin, poliklinikler için 30 bin, merkezler için 40 bin lira olacak.