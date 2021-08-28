Emtia fiyatları bu hafta yükselişe geçti

Emtia fiyatları bu hafta yükselişe geçti

Küresel piyasalar Jackson Hole sonrası yine istihdam verilerine odaklandı. Gelişmeler emtia fiyatlarına artış olarak yansıdı.

Küresel pay piyasaları Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan beklenenden daha şahin bir mesaj çıkmaması ile alış ağırlıklı bir haftayı geride bırakırken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

EMTİA FİYATLARI ALIŞ AĞIRLIKLI İLERLİYOR

Powell'ın konuşması öncesinde emtia fiyatları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, dolar endeksindeki gerileme, Çin'de koronavirüs kısıtlamalarının ardından ekonominin normale dönmeye başlaması ve tedarik zincirinde oluşabilecek aksamalara karşın artan emtia talebi söz konusu yükselişlerde başrol oynadı.

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Hafta boyunca 1.780-1.800 dolar aralığında hareket eden altının ons fiyatı, Powell'ın konuşmasının ardından analistlerin önemli direnç olarak kaydettiği 1.810 doların üzerine çıktı. Altının onsu haftayı yüzde 2 artışla 1.817 dolardan tamamladı.

BAKIRIN LİBRESİ GÜÇLENDİ

Bakırın libresi bu gelişmelerle geçen haftaki sert düşüşü kısmen telafi ederek, yüzde 4,26 değer kazancıyla 4,26 dolara yükseldi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Koronavirüsün Delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi hala piyasalarda bir risk unsuru olmaya devam etse de Çin'de ekonominin normale dönmeye başladığına ilişkin haber akışı ve Meksika körfezindeki petrol üretim alanlarının kasırga endişesiyle boşaltılması petrol fiyatlarını destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2020'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydederek, yüzde 10,6 ve 6,6 dolar değer kazancıyla 71,59 dolara çıktı.