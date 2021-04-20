Emtia fiyatları dünyada yükselişe geçti

Dolardaki zayıflamanın ardından emtia piyasalarında artan alımlar ve veri öncesi ABD petrol stoklarına ilişkin düşüş beklentisiyle petrol fiyatları yükseltti.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,78 artışla 67,10 dolar, Batı Teksas yüzde 0,90 artışla 64,09 dolar, altın yüzde 0,03 artışla 1.771,90 dolar, gümüş yüzde 0,38 artışla 25,93 dolar, bakır yüzde 1,52 artışla 9 bin 322 dolar, platin yüzde 0,03 düşüşle 1.211,10 dolar, paladyum yüzde 0,75 düşüşle 2 bin 791,39 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Dünyada petrol fiyatları yükselirken, altın fiyatları, ABD hazine tahvil getirilerinin toparlanmasıyla hafif geriledi. İç piyasada, gram altın 461 lira, çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 033 liradan satılıyordu.

SOYA FİYATI YÜKSELİYOR

Soya fiyatı yükseliş hareketine devam ediyor. 2020’nin ağustos ayından gelen yükseliş trendinden destek almasının ardından beş gündür pozitif seyreden fiyat 1.434,60 dolar direnci üzerinde fiyatlanıyor.

MISIR FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Mısır fiyatı güçlü yükseliş trendini sürdürüyor. Dün 584,30 dolar seviyesinden onay almasının ardından bugün yükselişe geçen fiyatta alım yönlü pozisyonların artması halinde 601,90 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 584,30 seviyesi güçlü destek konumunda bulunuyor.

BUĞDAY FİYATI ARTIYOR

Buğdayda, yükselen trend üzerinde hareket devam ediyor. 660 dolar direnç bölgesinde işlem gören ve hafif satışların izlendiği buğdayda, bu bölgenin aşılması durumunda 670/675 dolar direnç seviyeleri sıralı olarak izlenebilir.

KAHVE YÜKSELİŞİNİ KORUYOR

Kahvede, yükseliş ivmesi korunuyor. 132.90 dolar seviyesinden gelen satış baskısı ile 128,75 dolar bölgesinden destek bulan ve düşüş trendi üzerindeki kalıcı hareketini koruyan kahvede, 130,40 dolar seviyesinin aşılması durumunda 132,90 dolar direncine doğru yeniden bir yükseliş hareketi yaşanabilir.

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATI

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 2021’in ilk üç ayında Türkiye geneli ihracatını yüzde 12’lik artışla 2 milyar dolara, Ege Bölgesi ise ihracatını yüzde 6 artışla 141 milyon dolara çıkardı. Bu dönemde en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerinden biri yüzde 74’lük yükselişle hububat oldu. Gıda müstahzarları yüzde 60, küspeler ve hayvansal yemler yüzde 61, şekercilik mamulleri yüzde 15, bitkisel yağlar yüzde 12 artışla en fazla ihracat artışı gösteren diğer ürünlerdi.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 alt sektörün 75 milyon dolarla bitkisel yağlar, 14 milyon dolarla küspeler ve hayvansal yemler, 11 milyon dolarla yağlı tohumlar, 8 milyon dolarla gıda müstahzarları ve 7 milyon dolarla çikolatalı şekercilik mamulleri oldu.