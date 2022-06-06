Emtia fiyatları düşüşe geçti

Dünyadaki tüm fiyatlamaları belirleyen emtiaların değerlerindeki yükseliş, yerini düşüşe bırakmaya başladı. Bu sürecin, enflasyonu düşürmesi ve üretimin artması gibi etkilerinin olması bekleniyor.

Tüm dünyada hakim olan fiyat artışlarının temelinde olan emtia fiyatlarındaki düşüş gözlerden kaçmadı.

Emtialardan, geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 10,2, mısır yüzde 6,4, pirinç yüzde 3,9 ve soya fasulyesi yüzde 2 değer kaybetti. Altında yüzde 0,2, gümüşte yüzde 0,9 ve paladyumda ise yüzde 4,4 düşüş yaşandı.

Emtia piyasasında satış baskısı

Uzun süredir emtia piyasasındaki artışı takip ederken geçen hafta piyasalara satış baskısı hakim oldu.

Fed'in ılımlı söylemleri emtia fiyatlarını frenledi

Emtia piyasası da küresel piyasalarda olduğu gibi yapılan açıklamalar, beklentiler, açıklanan veriler doğrultusunda hareket ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ılımlı söylemleri ve Çin'de koronavirüse ilişkin olumlu gelişmelerle önceki haftalarda emtia piyasasında görülen yükselişler geçen hafta yerini düşüş eğilimine bıraktı.

Pay piyasalarındaki düşüş, emtia fiyatlarını etkiledi

ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin sıkılaşan para politikası ve yükselen enflasyona ilişkin endişeleri körüklemesiyle pay piyasalarında düşüşler görülürken, emtia piyasası da bu durumdan olumsuz etkilendi.

ABD'den beklentilerin üzerinde gelen veriler katkı yaptı

ABD'de tarım dışı istihdam, mayısta 390 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

Analistler, son verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, bunun Fed'in, haziran ve temmuz aylarının ardından faiz artırımlarına ara vermeyi düşünebileceğine dair umutları tersine çevirebileceğini belirtti.

Çin'in talebinin azalabileceğine yönelik endişeler metal fiyatlarını etkiledi

Geçen hafta altın yüzde 0,2, gümüş yüzde 0,9 ve paladyum yüzde 4,4 değer kaybederken, platin yüzde 7,5 değer kazandı.

Altının ons fiyatı baskılandı

Analistler, dünya genelinde enflasyon ve büyüme konusunda devam eden belirsizliklere karşın küresel merkez bankalarının "şahin" duruşunu sürdürmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını belirtti.

Paladyumdan platine dönülünce, platin değerlendi

Değerli metallerdeki düşüş eğilimine karşın platindeki yükselişe dikkati çeken analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki risklerden dolayı özellikle otomobil üreticilerinin paladyumdan platine döndüğünü ifade etti.

Değeri artan emtialar da var

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 0,2, alüminyum yüzde 2,8 ve nikel yüzde 3 azalırken, kurşun ve çinko yüzde 2,2 arttı. Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle Çin'in talebinin azalabileceğine yönelik endişelerin metal fiyatlarını etkilediğini aktardı.

Enerji emtiaları da karışık seyirde

Şu anda tüm dünyada en yakından takip edilen emtia enerji. Enerji emtialarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Brent petrol yüzde 4,6 değer kazanırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 2,2 azalış kaydetti.

Petrolün hareketlenmesindeki etmenler

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlaması etkili oldu.

Rusya'ya yönelik ambargoyla arzda daralma yaşanması ihtimaline karşı Suudi Arabistan'ın üretimini artırabileceğine yönelik haber akışı Brent petrolde geçen hafta ara ara aşağı yönlü hareketlere neden olsa da bu durum Brent petrolün yükselişinin önüne geçemedi.

İran'ın, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerinde yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koyduğuna yönelik haberler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Fiyatlardaki hareketlilikte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretimini, Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı nedeniyle yaşanabilecek arz kesintisini telafi edecek kadar artıramayacağına ilişkin endişeler de etkili oldu.

OPEC+ grubu, daha önce belirlendiği gibi günlük petrol üretimini her ay kademeli olarak 432 bin varil artırmak yerine, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması ve rafineri alımlarında beklenen yükselişe işaret ederek temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı aldı.

Doğalgaz fiyatları ise ABD'de havaların biraz yumuşaması sonucu doğalgazla çalışan klimalara olan talebin azalabileceğine yönelik beklentilerle geriledi.

Tarım emtialarında düşüş

Tarım emtialarına da geçen hafta düşüş eğilimi hakim oldu.

İhracatçılardan gelen zayıf talep ve Ukrayna'daki yabancı gemilerin Karadeniz'e güvenli çıkışı için koridorun uzadığına dair haber akışı, tarım emtialarının değer kaybetmesine neden oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 10,2, mısır yüzde 6,4, pirinç yüzde 3,9 ve soya fasulyesi yüzde 2 azalırken, pamuk yüzde 3,9 ve şeker yüzde 1,3 değer kaybetti.

Geçen hafta kahve yüzde 1,3 ve kakao yüzde 0,3 değer kazandı.

Buğday fiyatları; Avustralya'da hasadın verimli olması ve ABD'de ekim için hava koşullarının iyi gitmesi gibi faktörlerle 10 dolar seviyelerine geriledi.

Gübre maliyetlerindeki artışın Batı Afrika'da kakao yetiştiricilerini daha az üretime sevk edeceğine yönelik beklentilerle kakao fiyatları yükseldi.

Rusya'nın, tahıl yüklemelerine izin vereceği açıklaması buğday fiyatlarını sert düşürdü

AA'nın haberine göre, vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Rusya'nın, limanlarından yapılacak tahıl yüklemelerine izin vereceğini açıkladığını, bunun da buğday fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi.

Ergezen, "Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan'da hükümet, artan iç fiyatları kontrol etmek için buğday ihracatını kısmen yasaklamış durumda. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlik de etkili olmaya devam ediyor." dedi.