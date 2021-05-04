Emtia fiyatları, piyasaların odağında

Toparlanma sürecinin devam etmesiyle artan ham madde ihtiyacı ve arz sıkıntıları, beraberinde küresel anlamda bütün emtia fiyatlarını yükselişe geçirdi.

Küresel piyasalarda ve para politikalarının belirlenmesinde emtia fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist endişelerde ilk sırada yer alıyor.

Birçok emtia fiyatında son yılların en yüksek seviyesinin görünmesiyle birlikte piyasa fiyatlamalarında da değişiklikler ortaya çıkmaya başladı.

Bir malın saklama maliyeti ve ileriye dönük fiyat beklentisiyle vadeli fiyatı genellikle spot fiyatından yüksek olurken, arz sıkıntısı veya talep yoğunluğu durumunda ise fiyatlamalarda tam tersi durum geçerli oluyor. Literatürde bu durum "backwardation" olarak adlandırılıyor.

Emtia piyasalarının birçoğunda backwardation görülürken analistler, fiyatlarda devam eden yükselişin merkez bankalarının politika faizlerini uzun süreli sıfıra yakın seviyede tutma taahhüdünü sıkıntıya soktuğunu söyledi.

BAKIR TALEBİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Analistler, emtia gruplarındaki yükseliş eğiliminin temel tüketim mallarının birçoğunda fiyat artışlarına sebep olmasının beklendiğini belirterek, özellikle bakır ve tarım emtia gruplarındaki yüksek talep ve kısıtlı arzın maliyet enflasyonunu dünya gündemine taşıyabileceğini ifade etti.

Bakırın da şu sıralarda küresel piyasaların en hareketli varlıklarından biri olduğunu aktaran analistler, geniş kullanım alanı ve yenilenebilir enerji ile elektrikli araçlar gibi ürünlerdeki yoğun kullanımının söz konusu madene olan talebin gelecekte de devam edeceğini gösterdiğini bildirdi.

BAKIRIN LİBRESİ YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 29 ARTTI

Bakırın libresi bu gelişmelerle, yılbaşından bu yana yüzde 29 artışla 3,55 dolardan 4,54 dolara ulaşarak, 14 Şubat 2011 haftasından bu yana en yüksek seviyesini test etti.

TRİLYONLARCA DOLARLIK PARASAL GENİŞLEME VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI GIDA FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Analistler, trilyonlarca dolarlık parasal genişleme hamleleri ile temel gıda ürünlerinin yükseliş eğilimine girdiğini dile getirerek, artan küresel para arzının fiyatlardaki yükselişi desteklediğini aktardı.

Son dönemde önemli tarım ürünü üretici ülkelerde yaşanan olumsuz hava koşullarının da fiyatlardaki yukarı yönlü seyirde etkili olduğunu bildiren analistler, bazı ülkelerin bu sebeplerle tarım ürünleri ihracatına vergi uygulamayı gündemlerine aldıklarını söyledi.

Konut yapımında yoğun olarak kullanılan kereste arzında da sıkıntıların baş gösterdiğine dikkati çeken analistler, vadeli kereste fiyatlarında da backwardation'ın güçlü şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, söz konusu artışların ABD'de enflasyon beklentilerini yükselttiğini kaydederek, petrol ve doğalgaz fiyatlarında da benzer yukarı yönlü hareketlerin gözlemlendiğini hatırlattı.

EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ KÜRESEL FİYATLAMALARI DA ETKİLİYOR

Analistler, söz konusu enflasyonist baskıların ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Enflasyonist endişelerle yılbaşından bu yana yaklaşık 77 baz puan yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 0,92'den yüzde 1,78'e kadar çıkmasının ardından, yüzde 1,63'te dengelendi.