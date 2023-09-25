Emtia fiyatlarında düşüş yaşandı! Kahvedeki kayıp yüzde 5'i aştı Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'in açıklamaları piyasaların seyrini belirledi ve emtia piyasasında düşüşler hakim oldu.

AA

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin açıklamalarıyla satış baskısı görüldü.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomide "yumuşak inişin" öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunca zamandır bunu başarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Dolar endeksi arttı

Bu gelişmelerle dolar endeksi haftayı yüzde 0,2 artışla 105,6 seviyesinden tamamladı.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlikler de emtia piyasasını etkilemeye devam etti.

Paladyum yüzde 0,1 değer kaybetti

Geçen hafta paladyum yüzde 0,1 değer kaybederken, platin de yüzde 0,1 değer kazandı.

Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2,8, kurşun yüzde 2, nikel yüzde 3,4 değer kaybederken, çinko yatay bir seyir izledi. Ayrıca alüminyum yüzde 1,7 değer kazandı.

Londra Metal Borsası'na (LME) kayıtlı bakır stokları iki ay içinde iki kattan fazla arttı ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

12 Temmuz'da kayıtlı ana bakır stokları yalnızca 54 bin 225 metrik ton iken geçen hafta itibarıyla 149 bin 600 metrik tona ulaştı.

LME’de toplam garanti kapsamındaki kurşun stokları 69 bin 200 tona çıkarken, çinko stokları ise 81 bin tonu aştı.

Kahvedeki düşüş yüzde 5'i aştı

Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve yüzde 5,6, kakao yüzde 4,6, pamuk yüzde 0,6 değer kaybetti.

Brezilya'da yağmur tahminleri kuraklık endişelerini hafifletti ve kahve fiyatlarının sert düşmesine neden oldu.

Brezilya merkezli agrometeorolojik tahmin hizmetleri veren Rural Clima Meteorologia şirketi, ülkede yağmurların artabileceğini söyledi.

Kakaoda satışlar hızlandı

Kakaoda aşırı alımlardan dolayı kâr satışları görüldü.

Brezilya’da şekerde ihracat arttı

Şeker, Brezilya’daki sıcak ve kurak hava tahminlerinden destek görmeye devam ederken, güçlü real, Brezilya'nın şeker üreticilerinin ihracat satışlarını caydırıyor.

Geçen hafta yüzde 0,6 artan şeker, 0,2788 dolarla ekim 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)