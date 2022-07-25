Emtia fiyatlarında yükselmeler yaşanıyor

Fed'in faiz kararı öncesi etkilenen ekonomik değerlerden birisi de emtia fiyatları oldu. Emtia piyasasında yükselişler ön plana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında, daha önce dillendirilen 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıflaması, dolara olan talebi düşürünce yatırımcı emtiaya yöneldi

ABD'de şirket kârlılıkları arttı

Küresel pay piyasalarda da geçen hafta ABD'de açıklanan şirket kârlılıklarının büyük çoğunluğunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in temmuzda yüzde 80, 75 baz puan faiz artıracağı bekleniyor

Para piyasalarında, Fed'in temmuzda yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Altının ons fiyatı 5 haftanın ardından yüzde 0,8 değerlendi

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı, üst üste beş haftalık düşüş eğilimine son vererek geçen hafta yüzde 0,8 değer kazancıyla 1.722 dolara çıktı.

Geçen hafta paladyum yüzde 10,7, platin yüzde 2,8 artış kaydetti.

Metallerde yükseliş eğilimi hakim oldu

Metallerde de yükseliş eğilimi hakim olurken, geçen hafta, tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3,5, alüminyum yüzde 4, kurşun yüzde 2,7, çinko yüzde 2,5, nikel yüzde 14,2 değer kazandı.

Geçen hafta Brent petrol ve doğalgaz artışı gözlendi

Geçen hafta enerji tarafında da yükseliş eğilimi hakimdi. Brent petrol yüzde 1,2, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz ise yüzde 18,3 değer kazandı.

Fiyatlardaki yükselişte, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.

Doğalgazla çalışan klimalar, fiyatları etkiledi

Doğalgaz fiyatları ise Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının başlamasıyla arza yönelik endişelerin azalmasına karşın ABD'de artan hava sıcaklıklarının, doğalgazla çalışan klimalara talebi artırmasının etkisinde kaldı.

Tarım emtiası karışık bir seyir izledi

Geçen hafta tarım tarafında ise karışık bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,3, mısır yüzde 6,8, soya fasulyesi yüzde 2 değer kaybederken, pirinç yüzde 2,1 artış kaydetti.

Buğday ve pirinçte kayda değer düşüş yaşandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmayla birlikte arza yönelik endişelerde görülen azalmayla buğday ve pirinçte kayda değer düşüşler görüldü.



Geçen hafta pamuk yüzde 2,8, kahve yüzde 3,5 artarken, şeker yüzde 4,7, kakao yüzde 1 değer kaybetti.