Emtia fiyatlarını etkileyen faktörler artıyor

Daha önce ağırlıklı olarak koronavirüs salgınının etkisinde olan emtia fiyatları şimdi koronavirüs ile birlikte Fed'in açıklamaları ve Rusya-Ukrayna savaşına odaklanmış durumda.

Emtia fiyatları, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) kararları, özellikle Çin'de artan koronavirüs salgınındaki vaka sayıları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle genel olarak düşüş eğilimi gösterdi.

Emtia piyasasında bir önceki hafta görülen satış baskısı, geçen hafta devam da etti. Fed'in politika faizini yükseltmesi, tedarik konusundaki olumlu haber akışının talebi azaltacağına yönelik endişeler ve Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakere haberleri emtia fiyatlarını yükseltti.

ENFLASYON ARTIŞLARI DEVAM EDİYOR

Analistler, emtia fiyatları üzerindeki satış baskısına karşın küresel çapta enflasyon endişelerinin devam ettiğine dikkati çekti.

Altının ons fiyatı, "şahinleşen" Fed ve Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakere haberleriyle gerileyerek haftalık bazda yüzde 3,3 düşüşle 1.920 dolara geriledi.

GÜMÜŞ, PALARYUM VE PLATİN DEĞER KAYBETTİ

Geçen hafta COMEX piyasasında işlem gören gümüş yüzde 3,3, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören paladyum yüzde 11,2 ve platin yüzde 4,1 değer kaybetti.

BAKIR FİYATI ARTTI

COMEX piyasasında işlem gören bakır ise yüzde 1,4 artış kaydetti. Bakırda arz kesintisi ve düşük küresel stoklarla ilgili beklentiler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel büyüme üzerindeki etkisi ve artan faiz oranlarına ilişkin endişeleri geride bırakıyor. Şili'de bakır üretiminin düşüş göstermesi de fiyatların yükselmesini sağlayan nedenler arasında öne çıkıyor.

Analistler, küresel bakır üretiminin önemli bir bölümünü Şili'nin gerçekleştirdiğini bildirdi.

NİKEL KAOSU SÜRÜYOR

Emtia piyasasında, geçen hafta nikel kaosu devam etti. Londra Metal Borsası, bir önceki hafta tüm fiziki teslimatlı nikel kontratlarını erteleme kararı almıştı. Londra Metal Borsası'nda geçen hafta işleme açılan nikel yüzde 8,5 düşüş kaydettikten sonra işlemler "teknik sistem hatası" gerekçesiyle yeniden askıya alınmıştı. Nikel işlemleri daha sonra tekrar işleme açılmıştı.

Londra Metal Borsası, daha sonra nikel vadeli işlemlerde yüzde 15'e kadar izin verdi. Nikel vadelileri yüzde 12 düşüşle 36 bin 915 dolara kadar geriledi.

Brent petrol ise geçen haftayı yüzde 3,8 düşüşle tamamladı.

TARIM EMTİALARINDA SATIŞ BASKISI

Tarım emtialarında da geçen hafta aşağı yönlü bir seyir izlendi.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuk yüzde 4,8 değer kazanırken, kahve yüzde 1,1, şeker yüzde 1,6 ve kakao yüzde 3,2 değer kaybetti.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,2, mısır yüzde 2,8 ve soya fasulyesi yüzde 0,6 azalış kaydetti.