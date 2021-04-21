Emtia piyasalarında petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

Emtia piyasaları koronavirüs salgınının vaka sayısı ve alınan tedbirlerin yörüngesinde ilerlerken altın fiyatlarının yükselmesi dikkati çekti.

Piyasa analistlerinin düşüş beklentilerine karşın, ABD ham petrol stoklarının yükselmesi ve dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'da koronavirüs vakalarında yaşanan artışın petrol talebini baskılamasıyla geriledi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altın fiyatları, dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarından altına olan talebi artırmasıyla yükseldi.

EMTİA PİYASALARINDAKİ SPOT İŞLEMLERDE FİYATLAR

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,23 düşüşle 65,51 dolar, Batı Teksas yüzde 0,05 düşüşle 62,26 dolar, altın yüzde 0,42 artışla 1.786,18 dolar, gümüş yüzde 0,93 artışla 26,08 dolar, bakır yüzde 0,40 düşüşle 9 bin 285 dolar, platin yüzde 0,97 artışla 1.201,46 dolar, paladyum yüzde 0,85 artışla 2 bin 785,54 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İç piyasada, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 62 liraya yükseldi.