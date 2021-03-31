Emtia piyasalarında petrol fiyatları yükseldi, altın yatay ilerliyor

OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle birlikte petrol fiyatları da yükselişe geçti.

Analistlere göre küresel petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) müttefikleri OPEC+ petrol üretimindeki kesintilerin mayıs ya da haziran aylarına da uzatılmasına ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Günde yaklaşık 8 milyon varil üretim kesintisi yapan OPEC+ ülkeleri, bu yılın başında petrol fiyatlarında yaşanan düzenli artışın ardından kesintileri azaltmayı planlıyordu.

ABD EKONOMİSİNE İLİŞKİN VERİLER DAHA HIZLI TOPARLANIYOR

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, 1.700 doların da altına gerileyen ons altının fiyatı 1.680-1.690 dolar arasında yatay hareket ediyor. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketiyle birlikte, ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATI YÜZDE 0,84 ARTTI

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,84 artışla 64,65 dolar, Batı Teksas yüzde 0,78 artışla 60,94 dolar, altın yüzde 0,11 düşüşle 1.683,19 dolar, gümüş yüzde 0,29 düşüşle 23,95 dolar, bakır yüzde 1,45 düşüşle 8 bin 750,50 dolar, platin yüzde 0,58 artışla 1.165,77 dolar, paladyum yüzde 0,90 artışla 2 bin 610,90 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI ARTIYOR

Altın fiyatları küresel piyasalarda düşse de dolardaki yükselmeye bağlı olarak iç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 975 liraya yükseldi.