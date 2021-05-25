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- Emtia piyasalarından petrol fiyatları yükseldi, altın yatay
Emtia piyasalarından petrol fiyatları yükseldi, altın yatay
Yatırımcıların İran'ın petrol piyasalarına erken döneceğine ilişkin beklentilerinin azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, spot piyasalarda 68 doların üzerine çıktı.
- AA
- 25.05.2021 - 09:41
- Güncelleme : 25.05.2021 - 09:51
Petrol fiyatları yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamasının yatırımcıları yatıştırmasıyla risk iştahının güçlenmesinin etkisiyle hafif geri çekilen altın fiyatları ise yatay hareket ediyor.
KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDAKİ SPOT İŞLEMLERDE FİYATLAR
Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,10 artışla 68,44 dolar, Batı Teksas yüzde 0,08 artışla 66,03 dolar, altın yüzde 0,18 düşüşle 1.877,66 dolar, gümüş yüzde 0,69 düşüşle 27,58 dolar, bakır yüzde 0,83 artışla 9 bin 983 dolar, platin yüzde 0,01 artışla 1.179,23 dolar, paladyum yüzde 0,46 artışla 2 bin 748,33 dolar düzeyindeydi.
İÇ PİYASADA ALTIN
İç piyasada, gram altın 507 lira, çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 322 liradan satıldı.