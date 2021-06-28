Emtia piyasası geçen hafta atağa kalktı

Emtia piyasasında geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "son zamanlarda görülen fiyat artışlarının beklenenden fazla olduğunu, bunun geçici olacağını ve faizlerin artırılması konusunda Fed'in sabırlı davranacağını" açıklamasıyla pay piyasalarında görülen alıcılı seyir, emtia piyasasına da yansıdı.

BAZ METALLERE OLUMLU ETKİ

Dolar ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeler özellikle baz metaller üzerinde olumlu bir etkiye sahip olurken, analistler, dolar endeksindeki gevşemenin güvenli varlıklara yönelimle emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdiğini söyledi.

ARZA YÖNELİK YAŞANAN SIKINTILAR DOĞALGAZ FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Geçen hafta doğalgaz yüzde 9,2, platin yüzde 7,5, paladyum yüzde 6,8, nikel yüzde 6,6, kurşun yüzde 3,7, Brent petrol yüzde 3,6, alüminyum yüzde 2,1, bakır yüzde 1,4, gümüş yüzde 1,1 ve altın yüzde 1 değer kazandı. Analistler, arza yönelik yaşanan sıkıntıların doğalgaz fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

SEYAHAT KISITLAMALARININ KALKMASININ PETROLE ETKİSİ

Brent petrole değinen analistler, dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması sonucu seyahat kısıtlamalarının kalkması ve yaz döneminin başlamasıyla seyahatlerin artışa geçmesinin petrol talebine ilişkin iyimser görünüme olumlu yansıyarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine destek olduğunu kaydetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Temmuz'da yapacağı toplantıya dair olumlu beklentiler de petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Ağustos itibarıyla uygulanacak kesinti miktarının görüşüleceği toplantıda, grubun üretim artışı konusunda temkinli davranması bekleniyor.

TARIM EMTİALARINDA DALGALI BİR SEYİR GÖRÜLDÜ

Tarım emtialarına geçen hafta dalgalı bir seyir hakim oldu. Pamuk, şeker ve kahvede yükseliş, buğday, mısır ve soya fasulyesinde ise düşüş kaydedildi.

Geçen hafta pamuk yüzde 1,8, kahve yüzde 3,9 ve şeker yüzde 3,5 kazanç sağlarken, buğdayda yüzde 3,8, mısırda yüzde 8,3 ve soya fasulyesinde yüzde 8,3 kayıp görüldü.

Üretim tahminlerindeki düşüş ve ekonomik kısıtlamalardaki artış tarım emtia fiyatlarını olumlu etkilerken, yağışların artmasıyla arzın bol olacağına dair beklentiler fiyatların düşmesine neden oldu.