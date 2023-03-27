Emtia piyasasına geçen hafta iyimser hava hakimdi Emtia piyasasına geçen hafta Fed'in faiz kararı ve bankacılık krizi çerçevesinde genel olarak yükselişler görüldü.

AA

Emtia fiyatları da açıklanan verilenden ve yaşanan ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenerek fiyatlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve bankacılık sektöründeki endişelerin yoğun olarak görüldüğü geçen haftada kakao yüzde 5,2, pirinç yüzde 4, bakır yüzde 3,7, kurşun yüzde 3,1, alüminyum yüzde 1,9, mısır ve kahve yüzde 1,6, şeker yüzde 0,8 artış kaydetti.

Bankacılık sistemine ilişkin endişeler devam ediyor

Fed, geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Ayrıca analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin de devam ettiğini söyledi.

Altın yüzde 0,5 değer kaybetti

Geçen hafta altın yüzde 0,5 değer kaybederken, gümüş yüzde 2,8, platin yüzde 0,3 ve paladyum yüzde 0,4 değer kazandı.

Gümüş "güvenli liman" oldu

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle özellikle gümüş "güvenli liman" olarak yoğun talep gördü.

Bakırdaki yükseliş yüzde 3'ü aştı

Baz metallere de geçen hafta yükseliş eğilimi hakim oldu. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3,7, kurşun yüzde 3,1 ve alüminyum yüzde 1,9 artış kaydederken, nikel yüzde 0,7 ve çinko yüzde 0,2 azaldı.

Doların değer kaybetmesi ve Çin'de talebin arttığına yönelik işaretler bakırı olumlu etkiledi. Singapur merkezli Trafigura şirketi, Çin talebindeki toparlanmanın zaten düşük olan bakır stoklarını tüketme riski taşıdığından bakır fiyatlarının bu yıl rekor seviyeye çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Çin'in alüminyum ithalatı arttı

Çin ayrıca, Ukrayna'nın işgalinden bu yana geçen bir yılda Rusya'dan alüminyum ithalatını neredeyse iki katına çıkardı.

Brent petrol yüzde 2,9 yükseldi

Geçen haftayı Brent petrol yüzde 2,9 yükselişle, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 5,2 kayıpla tamamladı.

ABD'de petrol ihracatının artması, Brent petrol için destekleyici bir unsur oldu. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne yapılan İHA saldırısının ardından yükselen gerilimin bölgede arz kesintisine neden olabileceğine yönelik endişelerin artması etkili oldu.

Doğalgaz fiyatlarında düşüş

Hava sıcaklığının artması ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranlarının yükselmesi doğalgaz fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Doğal gaz fiyatları ayrıca, ABD stoklarının ve üretimin artması nedeniyle düştü.

Buğday fiyatları, düştü

Geçen hafta buğday, soya fasulyesi ve pamukta düşüşler görülmesine karşın tarım emtialarına genel olarak iyimser bir hava hakim oldu. Buğday fiyatları, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesiyle düştü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,9 ve soya fasulyesi yüzde 3,2 azalış kaydederken, mısır yüzde 1,6 ve pirinç yüzde 4 arttı.

Pamuk yüzde 1,6 değer kaybetti

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 1,6 değer kaybederken, kahve yüzde 1,6, şeker yüzde 0,8 ve kakao yüzde 5,2 arttı.

Kakao fiyatları yükseldi

Fildişi Sahili'nde kakao arzına yönelik sıkıntıların devam etmesi, kakao fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki toparlanmayla beraber mısır talebine yönelik beklentiler, fiyatlarda yükselişe neden olurken, küresel resesyon endişeleriyle beraber talep endişelerinde yaşanan artış sonucu pamuk fiyatları geriledi.