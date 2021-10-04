Emtia piyasasında pamuk fiyatları 10 yıldır ilk kez 1 doları geçti

Emtia piyasasında pamuk, geçen hafta 1,07 dolarla hem 10 yılın zirvesini gördü hem de yüzde 8,8 ile en çok değer kazanan ürünlerden bir tanesi oldu.

Emtia piyasasında bir önceki hafta olduğu gibi geçen hafta da oynaklık ve fiyatlardaki yüksek dalga boyu devam etti.

Pamuk, geçen hafta 1,07 dolarla hem 10 yılın zirvesini gördü hem de yüzde 8,8 ile en çok değer kazanan ürünlerden bir tanesi oldu. Pamuk fiyatları böylece 10 yıldır ilk defa 1 doları aştı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE SEVKİYATTAKİ SIKINTILAR FİYATLARA YANSIDI

Olumsuz hava koşulları ve sevkiyattaki sıkıntılarının arzı tehlikeye sokması, fiyatları yukarı yönlü etkiledi. Analistler, pamuktaki fiyat artışlarının tekstil maliyetlerinin de yükselebileceği anlamına geldiğini belirtti.

Enerji kalemlerindeki ralli geçen hafta da devam etti. Doğalgaz fiyatı yüzde 8,1 yükselirken, Brent petrol de yüzde 2,3 artış kaydederek 79,9 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Salgınla birlikte önemli kırılmaların yaşandığı tedarik zincirindeki aksamalar ve arzının yetersiz kalabileceği endişesi, doğalgaz fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

ISINMA İHTİYACININ ARTMASI TÜKETİCİ FİYATLARINA YANSIYACAK

Analistler, Avrupa'da kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla artan ısınma ihtiyacının tüketici harcamalarında ciddi etkileri olmasının beklendiğini ifade etti.

Azalan petrol stokları ve petrol üreticisi ülkelerin petrol arzını teknik sebeplerden dolayı artıramayacak olması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste altıncı haftaya taşıdı.

METALLERDE SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Geçen hafta metallerde sert düşüşler görüldü. Bakır yüzde 2,4, paladyum yüzde 2,4, platin yüzde 1, alüminyum yüzde 2,7, nikel yüzde 4,5, çinko yüzde 2,4 değer kaybetti.

DOLARA ARTAN TALEP METAL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Küresel ekonomiye yönelik endişelerle dolara olan talebin artması metal fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Bakır fiyatları, Çin'de fabrikaların elektrik kullanımında kısıntıya gitmesi ve yaşanan kapanmalarla, talebe yönelik endişelerle düştü.

ÇİP KİRİZİ OTOMOTİV ÜRETİMİNİ BASKILADI

Araba motorlarındaki katalitik dönüştürücülerde kullanılan paladyum ve platinin fiyatları da çip krizinin otomotiv üretimini baskılamasıyla düşüşe devam etti.

Altın ve gümüş ise yüzde 0,6 değer kazandı. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine karşın sonradan bir nebze geri çekilmesiyle gümüş fiyatları artış kaydetti.

TARIM EMTİASINDAKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Arz endişeleri, stoklardaki düşüş, teslimata yönelik yaşanan sıkıntılar ve konteyner yetersizliği tarım emtia fiyatlarının artmasına sebep oluyor.

Analistler, Avrupa'da artan doğalgaz fiyatlarının bölgedeki en büyük tarımsal ihracatçı olan Hollanda'da seralardaki üretimi etkilemeye başladığını belirterek, artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarının değer bakımından dünyanın en büyük ikinci gıda ihracatçısı Hollanda’da seraların küçülmesine ya da kapanmasına neden olduğunu vurguladı.

Geçen hafta buğday yüzde 4,4, kahve yüzde 5, mısır yüzde 2,9, şeker yüzde 2,1, kakao yüzde 5 değer kazandı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dolar endeksinin 93 dolar üzerinde kalmaya devam ettiğini, bunun da varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

PAMUK FİYATINDA SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Pamuk fiyatının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ifade eden Ergezen, Hindistan'da pamuk kurdu salgını bulunduğunu, bu nedenle rekoltenin düşeceği endişelerinin etkili olduğunu aktardı.

Ergezen, Hindistan'ın dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Buğdayın haftayı yükselişle tamamladığını kaydeden Ergezen, "ABD Tarım Bakanlığı (USDA), buğday stoklarının son on dört yılın en düşük seviyelerine gerilediğini açıkladı. Bu nedenle arz endişelerinde artış var. Hafta boyunca bunun etkisini vadeli işlemlerde gördük. Fakat haftalık ihracat verilerindeki düşüş, bu hafta kâr satışlarına yol açabilir." dedi.