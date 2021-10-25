Emtia piyasasında sert dalgalar yaşanıyor

Emtia piyasasında geçen hafta dalga boyu yükselirken, oynaklık ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri de artırıyor.

Analistler, dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikasına ilişkin şahinleşen tonunun da emtia piyasasını etkilediğini belirtti.

Geçen hafta gümüş yüzde 4,3, altın yüzde 1,5 değer kazandı. Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntıların risk algısını artırmaya devam etmesi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimle altının ons fiyatının yükseldiğini aktardı.

Dolara olan talebin azalması da özellikle gümüş fiyatlarını olumlu etkiledi.

ALÜMİNYUMDA SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Geçen hafta bakır yüzde 5,9, paladyum yüzde 2,5, platin yüzde 1,5, alüminyum yüzde 9,4, nikel yüzde 1,5, çinko yüzde 5,1 değer kaybetti. Kurşun ise yüzde 1 artış kaydetti.

BAKIR FİYATLARI DÜŞTÜ

Bakır fiyatları, arza yönelik sıkışıklığın azalmaya başlamasıyla düşüş gösterdi.

Analistler, alüminyum fiyatlarının da Çin’in kömür fiyatlarına müdahale edeceğine dair sinyal vermesiyle düşen kömür fiyatlarının arza yönelik endişeleri hafiflettiğini ve alüminyum fiyatlarında da düşüşler görüldüğünü aktardı.

ENERJİ DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Brent petrol yüzde 0,8, doğalgaz yüzde 2 değer kazandı. ABD'ye seyahat edecek yolcuların ülkeye girişine müsaade edileceğinin açıklanması ve Avustralya ile bazı Asya ülkelerinde de gelecek aydan itibaren benzer uygulamaların hayata geçireceğini bildirmesiyle jet yakıtı talebinin artacağı tahmin ediliyor.

Artan doğalgaz ve kömür fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını teşvik etmesiyle talebin daha da yükseleceği öngörüleri de Brent petrolün yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Doğalgaz da sonbaharda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte düşüş kaydetti.

TARIM EMTİALARINDA DALGALI BİR SEYİR İZLENDİ

Geçen hafta tarım emtialarında ise dalgalı bir seyir izlendi. Üretime yönelik endişeler ve yüklemelerle ilgili gecikmeler, fiyatlarda yükselişe neden olurken, bazı tarım emtialarında üretimin artacağına yönelik beklentiler ve ekonomilerdeki belirsizliklerle talebe yönelik endişeler düşüşe neden oldu.

Geçen hafta, pamuk yüzde 0,9 buğday yüzde 3,3, mısır yüzde 2,4 değer kazanırken, kahve yüzde 1,7, şeker yüzde 3,7, kakao yüzde 0,7 değer kaybetti.