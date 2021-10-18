Emtia piyasasında yükseliş 2022’ye yansıyacak

Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, özellikle metallerde “ralli” tanımına uygun kayda değer yükselişler görüldü.

Metallerde önceki hafta görülen ralli, geçen hafta da devam etti. Küresel büyümenin yavaşlayıp arz sorunlarının azalmasıyla metal fiyatları yükselişini sürdürürken analistler, metal fiyatlarındaki yükselişin 2022'de de devam edebileceğini belirtiyor.

Genel olarak, endüstriyel metal fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası düzeltmeler yükselişle devam ederken, stoklardaki azalışın sürmesi yükseliş beklentilerini beraberinde getiriyor.

ÇİNKO, MAYIS 2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Geçen hafta çinkonun performansı dikkati çekti. 1,7468 dolarla Mayıs 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören çinko, haftayı yüzde 17,9 artışla tamamladı. Artan elektrik fiyatlarından dolayı çinko izabe tesislerinin üretimde kısıntıya gitmesi çinko fiyatlarını yükseltti.

ALTIN YÜZDE 0,6 DEĞERLENDİ

Geçen hafta bakır yüzde 12, alüminyum yüzde 9,1, kurşun yüzde 7,4, nikel yüzde 7,1, gümüş ve platin yüzde 2,9, altın da yüzde 0,6 değer kazandı.

Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ve küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.800 doların üzerini gördü.

ALÜMİNYUM FİYATLARI YÜKSELDİ

Küresel bazda yaşanan enerji krizi alüminyum arzı üzerinde baskı oluştururken, derinleşen enerji kriziyle birlikte alüminyum fiyatları da yükseldi. Alüminyum, temiz enerjiye yönelik yapılan üretimlerde yoğun olarak kullanılıyor. Temiz enerjiye küresel olarak yoğunlaşılması da alüminyum talebini artırdı.

ELEKTRİKLİ ARABA VE BERABERİNDE GELEN PİL TALEBİ UZUN VADEDE NİKEL VE BAKIR FİYATLARINI ETKİLEDİ

Artan elektrik fiyatlarından dolayı şirketlerin üretimde kısıntıya gitmesi alüminyum fiyatlarını yükseltirken, elektrikli araba ve beraberinde gelen pil talebi de uzun vadede nikel ve bakır fiyatlarında yükselişi tetikledi.

BRENT PETROL VE DOĞALGAZDA YÜKSELİŞLER GÖRÜLDÜ

Enerji emtiaları, geçen hafta pozitif bir seyir izledi. Brent petrol yüzde 2,6 ve doğalgaz yüzde 2,7 değer kazandı.

Dünya genelinde ham petrol, doğalgaz ve kömür piyasaları üzerindeki fiyat baskısı, kış döneminde ısınma ve elektrik için yeterli yakıt bulunamayacağı algısını güçlendirirken, petrol fiyatlarındaki yükselişi de tetiklemeye devam ediyor. Artan doğalgaz ve kömür fiyatları da üreticileri alternatif yakıt olarak petrol kullanmaya teşvik ederek fiyatlardaki yukarı yönlü eğilime destek oluyor.

TARIM EMTİALARINDA YOĞUN SATIŞLAR OLDU

Üretim tahminlerindeki artış, talebe yönelik endişeler geçen hafta tarım emtialarında yoğun satışlar yaşanmasına sebep oldu.

Geçen hafta kakao yüzde 5,1, pamuk yüzde 3,2, şeker yüzde 2,6, soya fasulyesi yüzde 2, buğday yüzde 0,1, mısır yüzde 0,7 değer kaybederken, kahve yüzde 1 değer kazandı.

Tarım emtialarında üretim tahminlerindeki artış değer kaybını beraberinde getirirken, Brezilya'daki soğuk havalarla artan talep endişeleri ve konteyner sıkıntısı kahve fiyatlarında yükselişin sürmesine neden oluyor. ​​​​​​​