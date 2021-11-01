Emtia piyasasındaki yön arayışı sürüyor

Emtia piyasasındaki dalgalanmalarla devam eden yön arayışı, küresel ekonominin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Emtia fiyatlarında görülen ani yükseliş ve düşüşler endişeye neden oluyor. Emtia piyasasındaki bu oynaklık, geçen hafta da sürerek küresel ekonomilerde belirsizliklere yol açtı.

Geçen hafta özellikle tarım emtiaları ve metaller arasında ayrışmalar görüldü.

KURAKLIK TARIM EMTİALARINDAKİ YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Kuraklık ve stoklardaki azalış tarım emtialarındaki yükselişi tetiklerken, dünya genelinde açıklanan bazı makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ekonomiye dair iyimserliği artırması ve Çin'in kömür piyasasına müdahalesiyle metallerde değer kayıpları görüldü.

Tarım emtialarında ise geçen hafta yükselişler görüldü. Buğday yüzde 2,3, pamuk yüzde 2,9, mısır yüzde 5,8, kahve yüzde, 1,6 ve şeker yüzde 1 değer kazandı.

ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Geçen hafta altın yüzde 0,5, gümüş yüzde 1,7, paladyum yüzde 1,3, platin yüzde 2,2, alüminyum yüzde 5,1, nikel yüzde 1,5 ve çinko yüzde 1,4 değer kaybederken, bakır ve kurşun yüzde 0,6 değer kazandı.

GÜMÜŞTE DEĞER KAYIPLARI YAŞANDI

ABD ve Çinli yetkililer arasındaki görüşmeler sonrası artan küresel risk iştahı altının ons fiyatını baskılarken, özellikle ABD'de açıklanan bazı makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesiyle güvenli limanlara olan talebin azalması gümüşte değer kayıplarına neden oldu.

ALÜMİNYUM FİYATLARI GERİLEDİ

Alüminyum fiyatları ise Çin'de elektrik kesintilerini azaltmak için yerel kömür piyasasının yeniden incelenmeye alınması ile sert düştü. Analistler, alüminyumun Çin'de düşen termal kömür fiyatlarının arz endişelerini hafifletmesiyle gerilediğini belirtti.

ENERJİ EMTİALARI KARIŞIK BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Doğalgaz ve Brent petrol, geçen hafta iyi bir performans sergilemedi. Brent petrol yüzde 1,7 değer kaybederken, doğalgaz yüzde 1,9 yükseldi.

Brent petrol fiyatları düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ve İran'ın nükleer müzakerelere yeniden başlanacağını duyurması etkili oldu.

DOĞALGAL SICAKLIKLARIN DÜŞECEĞİ BİLGİSİ İLE ARTTI

Doğalgaz fiyatları, geçen hafta hava durumu tahminlerinin "sıcaklıkların düşeceğine" dair güncellenmesiyle artış kaydetti. Rusya'dan gelen yapıcı açıklamalarla doğalgaz fiyatlarında geri çekilmeler olmasına karşın haftalık bazda yukarı yönlü bir seyir görüldü.