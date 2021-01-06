Emtia yatırımcısı 2020'de en çok gümüşle kazandı

Emtia yatırımcısı 2020'de en çok gümüşle kazandı

Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 47,8 ile gümüş oldu.

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen bilgilere göre, 2020'de 16 ürün yatırımcısına kazandırırken, 2'si kaybettirdi.

EMTİA PİYASASI 2020'DE OLUMLU ETKİLENDİ

Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının emtia piyasası için genel olarak pozitif bir beklenti oluşturması, ABD Temsilciler Meclisi'nin ekonomik destek paketindeki nakit para yardımını onaylaması, AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşması, AB ve Birleşik Krallık arasında imzalanan ticaret anlaşması da emtia fiyatlarını olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Geçen yıl emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 47,8 ile gümüş oldu. Gümüşü, yüzde 37,2 ile soya fasulyesi, yüzde 26,4 ile paladyum, yüzde 26,1 ile bakır izledi.

2020'de altın yüzde 25,2, mısır yüzde 24,8, çinko yüzde 19,7, nikel yüzde 19,3, doğalgaz yüzde 15,4, buğday yüzde 14,6, şeker yüzde 13,9, pamuk yüzde 12,9, platin yüzde 11,5, alüminyum yüzde 11,1, kurşun yüzde 2,8 ve kakao yüzde 2,5 değer kazandı.

Geçen yıl Brent petrol yüzde 22,8 ve kahve de yüzde 1,1 değer kaybetti.

GÜMÜŞ, 2020'DE "GÜVENLİ LİMAN" OLARAK GÖRÜLDÜ

Analistler, 2020 yılında gümüşün "güvenli liman" olarak görülmesi ve arzında gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu belirterek, ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın "yenilenebilir enerji" vurgusunun gümüş fiyatlarına pozitif yansıdığını söyledi.

Gümüşün güneş panelleri üretiminde kullanıldığını aktaran analistler, daha fazla güneş paneli talebinin daha fazla gümüş talebini de beraberinde getirebileceğini, bunun da gümüş fiyatlarını yukarı çekeceğini kaydetti.

Analistler, Çin kaynaklı görülen alımlar ve Güney Amerika'daki kuraklık nedeniyle üretimde beklenen düşüşlerin yıl genelinde soya fasulyesi fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini ifade ederek, olumlu piyasa koşullarıyla birlikte yenilenebilir enerji konusunda bakıra olan talebin artacağı yönünde beklentiler oluştuğunu anlattı.

ALTIN, 2020'DE 10 YILDAKİ EN YÜKSEK KAZANCINI ELDE ETTİ

Koronavirüs nedeniyle "güvenli liman" varlıklardan altına olan talep, geçen yıl kayda değer şekilde arttı. Altın, 2020'de 10 yıldaki en yüksek kazancını elde etti.

Koronavirüs karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu, geçen yıl yükselişini sürdürürken, salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ve Çin arasındaki gerginlik, ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.

TARIM EMTİALARINDA YUKARI YÖNLÜ TREND

Küresel mısır üretim tahminlerinin düşmesi ve Çin kaynaklı alımlar mısır fiyatlarında yükselişe neden olurken analistler; mısır, soya fasulyesi, pamuk, buğday gibi tarım emtialarında yukarı yönlü trend oluşacağına dair beklentilerin meydana geldiğini söyledi.

Analistler, Brezilya'da kahve ihracatının düşüş gösterdiğine yönelik verilerin fiyatlarda değer kaybına neden olduğunu, ülkede koronavirüs endişeleri nedeniyle kahve teslimatlarında gecikmeler yaşandığını anlattı.

PETROLDE DEPOLAMA SORUNU YAŞANDI

Brent petrolde ise yıl genelinde salgın nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüş, petrol talebini azaltmasına karşın devam eden üretim, depolama sorununu beraberinde getirdi. Depolama kapasitesinin azalmasıyla maliyetin artması sonucu fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemleri, panik havasına neden oldu.

Analistler, sonbaharda dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında tekrar artış görülmesi nedeniyle özellikle Avrupa'da karantina önlemlerinin alınmaya başlanmasının uluslararası petrol piyasasında "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesini artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu vurguladı.

ARALIK AYININ EN FAZLA KAZANDIRANI DA GÜMÜŞ OLDU

Emtia piyasasında yatırımcısına geçen ay en fazla kazandıran da gümüş oldu. Aralıkta yüzde 16,7 artış kaydeden gümüşü, yüzde 13,6 ile mısır, yüzde 12,2 ile soya fasulyesi ve yüzde 11,3 ile platin takip etti.

Geçen ay buğday yüzde 9,5, pamuk yüzde 8,1, Brent petrol yüzde 8, altın yüzde 7, şeker yüzde 5,3, kahve yüzde 4, paladyum yüzde 3,2, nikel yüzde 1,9 ve bakır yüzde 1 değer kazandı.

Aralıkta doğalgaz yatırımcısına yüzde 12,4 kaybettirdi. Doğal gazı, yüzde 5,5 ile kurşun, yüzde 5 ile kakao, yüzde 1,7 ile çinko ve yüzde 0,9 ile alüminyum izledi.

"GÜMÜŞÜN KULLANIM ALANI GENİŞ"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, gümüşün, birçok alanda kullanılabilen bir ürün olduğunu hatırlatarak Meksika, Peru, Çin, ve Rusya'nın en büyük gümüş üreticileri, tüketimin en yoğun olduğu ülkelerin de ABD, Çin, Japonya ve Hindistan olduğunu bildirdi.

Gümüşün önemli ölçüde değer kazandığını, bundaki en önemli etkenin yüksek likidite, düşük faiz ve riskten kaçınma olduğunu vurgulayan Ergezen, pandemi krizi başladıktan sonra gümüşte yukarı yönlü ivmenin hızlandığını söyledi.

Ergezen, gümüşün yükselişine devam etmesinin beklendiğini ifade ederek, "Çünkü gümüş, geniş bir endüstriyel kullanıma sahip." dedi.