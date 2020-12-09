Emtia yatırımcısı kasım ayında Brent petrol ile kazandı

Emtia piyasasında, yatırımcılara geçen ay en fazla Brent petrol kazandırırken, en çok kaybettiren doğalgaz oldu.

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, ekimde emtia grubu araçlarından 14 tanesi kazandırırken, 4 tanesi kaybettirdi.

Kasım ayında yatırımcısına en fazla yüzde 25,9 ile Brent petrol kazandırdı.

BRENT PETROLÜN YÜKSELME NEDENLERİ

ABD başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle tamamlanması sonrası seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler, Amerikan Petrol Enstitüsü’nün ham petrol stoklarındaki düşüş tahmininin stok fazlası endişelerini azaltması ve ABD'de talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2017'den bu yana uyguladığı üretim kesintisinin devam edeceğine yönelik beklenti ile Saudi Aramco'nun petrol dağıtım istasyonuna düzenlenen saldırı, Brent petrolün yükselmesine neden olan önemli faktörler arasında yer aldı.

Brent petrolün ardından kakao yüzde 18,8, kahve yüzde 18,1, kurşun yüzde 16,1, bakır yüzde 14,7, platin yüzde 14,1, soya fasulyesi yüzde 10,6, çinko yüzde 10,3, alüminyum yüzde 9,4, paladyum yüzde 7,2, nikel yüzde 7, mısır yüzde 6,9, pamuk yüzde 4,7, şeker yüzde 1 değer kazandı.

EN FAZLA DOĞALGAZ YÜZDE 16,9 İLE KAYBETTİRDİ

Emtia piyasasında yatırımcısına kasım ayında en fazla yüzde 16,9 ile doğalgaz kaybettirdi. Ekim ayında emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran doğalgaz olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu dönemde, altın yüzde 5,5, gümüş yüzde 4,3, buğday yüzde 2,3 kaybettirdi.

Analistler, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısı, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının koronivirüs salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programı ve 1 trilyon euronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşması, ekonomilerin koronavirüs salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentileriyle altının ons fiyatında kasım ayında yükselişler görüldüğünü aktardı.

“ALTININ ONS FİYATI BASKILANIYOR”

Analistler, koronavirüs aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskıladığını vurguladı.

YILIN 11 AYINDA EN FAZLA KAZANDIRAN DOĞALGAZ OLDU

Emtia piyasasında ocak-kasım döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 31,7 ile doğalgaz oldu. Doğalgazın ardından gümüş yüzde 26,6, bakır yüzde 24,8, paladyum yüzde 22,5, soya fasulyesi yüzde 22,3, çinko yüzde 21,8, altın ve nikel yüzde 17, alüminyum yüzde 12,1, mısır yüzde 9,9, şeker yüzde 8,1, kurşun ve kakao yüzde 7,8, buğday yüzde 4,7, pamuk yüzde 4,5, platin yüzde 0,2 kazandırırken, kahve yüzde 4,9, Brent petrol yüzde 28,5 kaybettirdi.

Dünya borsalarında işlem gören emtiaların 2019 sonu, Ekim 2020, Kasım 2020 kapanış fiyatları ve getirileri şöyle: