En fazla ağaç sayısına sahip! Karaman’da elma hasadı başladı Elma ağaçlarının sayısı 15 milyonu bulan Karaman'da başlayan elma hasadı 55 gün sürecek. Yetkililer hasat için bahçelere giren üreticinin ürünü satarken dolandırılmaması için uyarıda bulunuyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman’da yaklaşık 55 gün sürecek olan elma hasadı yazlık "Gala" çeşidiyle başladı.

Yaz elmasının toplanmaya başlaması nedeniyle hasat yapılan bahçelerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticiye bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Karaman ağaç sayısı ile birinci

Bayram, 15 milyona yakın ağaç sayısı ile Karaman’ın bugün Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

Elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başlamış durumdadır. Hasadımız kasım ayına kadar devam edecek. Türkiye’de Karaman, elma üretiminde liderlik konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu yıl elmada yaklaşık 700 bin ton rekolte bekliyoruz.

“Yurt dışına elma ihracatı her yıl artıyor”

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, elma ihracatında son yıllarda farklı pazarlar oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Karaman’dan Cezayir, Hindistan, Rusya ve Irak’a elma ihracatımız var. Elma ihracatı ile Karaman oldukça ön plana çıktı. Son yıllar da elma ihracatının direk Karaman’dan yapılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttük. Şimdi ise ihracatımızı Karaman’dan direk olarak yapabiliyoruz. Bu da bize bazı avantajlar sağlıyor.

"Elma Karaman'a ekonomik katkı sağlıyor"

Elmanın ekonomik olarak Karaman’a ayrı bir katkı sağladığını da anlata Bayram, yapılan ticaretin istihdam sağladığını belirterek hem üreticinin hem de çalışanların kazandığını aktardı.

“Elma hasadı başladı, dolandırıcılara dikkat”

Elma hasadının başlamasıyla birlikte üreticileri uyarmayı da ihmal etmeyen Bayram, üreticinin ürünlerini tanıdıkları tüccarlara satmaları gerektiği hakkında bilgi verdi:

Elma hasadının başlamasıyla birlikte dolandırıcılar çok oluyor. Üreticimiz elmasını kazancıyla satabilecekleri tanıdıkları tüccarlara satsınlar. Yoksa dolandırılabilirler. Hasat zamanı vur-kapçılar piyasada çok oluyor. Bu kişilere fırsat vermemelerini, alın terlerini kimseye kaptırmamaları konusunda şimdiden uyarıyoruz.

"Ürün rekoltesinden memnunuz"