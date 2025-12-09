En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı

- İŞKUR verilerine göre, 2025 yılının ilk 11 ayında 2 milyon 272 bin 271 açık iş ilanı oluşturulmuş ve en çok talep turizm ve otelcilik elemanlarına olmuştur.
- İstihdamda en yüksek yerleştirme, özellikle imalat sanayisinde gerçekleşirken, açık işlerin yüzde 98,6'sı özel sektörde toplanmıştır.
- Türkiye’de turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi en fazla açık iş bulunan ilk üç meslek olarak sıralanmıştır.
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) kasım ayı raporunda en çok iş aranan meslekler açıklandı.
İstihdamda sektörler bazında en yüksek yerleştirme, imalat sanayisinde gerçekleşti.
Meslekler bazında ise turizm ve otelcilik elemanı ilk sırada yer aldı.
Rapordaki iş gücü piyasasındaki verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 2 milyon 272 bin 271 açık iş ilanı oluşturulurken, sadece kasım ayında 169 bin 534 yeni açık iş kuruma bildirildi. Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörde toplandı.
TURİZM, HİZMET, PERAKENDE VE İMALATTA İŞ GÜCÜ TALEBİ YÜKSEK
İŞKUR’un raporu, özellikle turizm, hizmet, perakende ve imalat sektörlerinde iş gücü talebinin yüksek seyrettiğini, bu alanlarda hem işveren hem de iş arayan açısından yoğun bir hareketlilik olduğunu ortaya koydu.
KASIM AYINDA 98,5 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ
Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 98 bin 587 işe yerleşme gerçekleştirildi.
Bunların 57 bin 27’sini erkekler, 41 bin 560’ını kadınlar oluşturdu.
11 AYDA İŞE YERLEŞTİRME HARİTASI
2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildi.
EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALATTA
Verilere göre, istihdamda sektörler bazında en yüksek yerleştirme, imalat sanayisinde gerçekleşti.
Hem işe alınan kişi sayısında hem de işverenlerin bildirdiği açık iş sayısında imalat, ilk sırada yer aldı.
Ocak-Kasım döneminde imalat sektörüne ait açık iş sayısı 801 bin 644 olarak kaydedildi.
TURİZM, GÜVENLİK VE PERAKENDE TALEBİ YÜKSEK
İŞKUR’un meslek bazlı verilerinde de tablo benzer. Hem istihdama alınanlarda hem de açık işlerde en çok talep edilen meslekler sıralandı.
Kasım 2025 itibarıyla Türkiye’de en fazla açık iş bulunan meslekler şöyle:
1- Turizm ve otelcilik elemanı - 79 bin 219
2- Özel güvenlik görevlisi (silahsız) - 78 bin 94
3- Reyon görevlisi - 56 bin 250
4- Servis elemanı (garson) - 53 bin 490
5- Güvenlik görevlisi - 46 bin 6
6- Market elemanı - 40 bin 621
7- Satış Elemanı / Danışmanı - 39 bin 953
8- Konfeksiyon işçisi - 36 bin 392
9- Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle) - 35 bin 352
10- Perakende satış elemanı (gıda) - 24 bin 41
2025 YILI KASIM AYI İSTATİSTİK BÜLTENİ YAYIMLANDI
İŞKUR, İş arayışlarına karşı şu açıklamada bulundu:
İŞKUR olarak 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre işe yerleştirmede yüzde 7, aktif iş gücü programlarında yüzde 24 artış gerçekleştirdik.
Bu dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiğimiz kişi sayısı 1 milyon 396 bin 949 olurken, yayımladığımız açık iş sayısı ise 2 milyon 272 bin 271 oldu.
Ocak-kasım döneminde kurumumuzca yürütülen aktif işgücü programlarından yararlanan sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artarak 77 bin 897 kişiye ulaştı.
Bu dönemde ayrıca vatandaşlarımızla 2 milyon 970 bin 854 bireysel görüşme, öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 23 bin 006 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında 831 bin 517 işyeri ziyareti gerçekleştirdik.