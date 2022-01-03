En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir emekli 2,500 liranın altında maaş almayacak." dedi.

Yeni yılın ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı.

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon oranına göre belli olan memur ve emekli maaşlarına ek zam beklentisi merak ediliyordu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına ek zamla birlikte yüzde 20,5 zam yapılacağını duyurdu.

Ardından emeklilere de müjdeyi verdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRA OLACAK"

"Emeklilerimizin maaşlarında genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Artık hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak"

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu VİDEO





