En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, emekliler için yeni bir düzenlemenin müjdesi verildi..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıklamıştı..

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu

NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: