En düşük memur maaşı 4 bin 789 lira oldu

En düşük memur maaşı 4 bin 789 lira oldu

TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziranda 1,94 olan enflasyon memur maaşına yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıktı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI: 8,45-3 = 5,45

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aştığı için, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtıldı.

Memur maaşlarına yapılan zammın 3 puanı toplu sözleşmeden, 5,45 puanı da enflasyon farkından gelmiş oldu.

ZAM SONRASI 2021 TEMMUZ-ARALIK MAAŞLARI

Memur emeklisi en düşük maaş 4 bin 542 liradan 4.789 liraya çıktı.

Vali maaşı 14.835 liradan, 15.643 liraya,

Genel Müdür (1/4) 14.914 liradan 15.726’ya

Şube Müdürü (lisans-1/4) 7.839 liradan 8.266 liraya

Memur (lisans 9/1) 4.841 liradan 5.104 liraya

Öğretmen (1/4) 6.049 liradan 6.378 liraya çıktı.

SON İKİ YILDAKİ MAAŞ ARTIŞLARI

Memur ve Emekli Sandığı

2020 Ocak 5,50

2020 Temmuz 5,75

2021 Ocak 7,36

2021 Temmuz 5.45