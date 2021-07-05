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- En düşük memur maaşı 4 bin 789 lira oldu
En düşük memur maaşı 4 bin 789 lira oldu
- AA & Ensonhaber
- 05.07.2021 - 10:20
- Güncelleme : 05.07.2021 - 11:12
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıktı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI: 8,45-3 = 5,45
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aştığı için, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtıldı.
Memur maaşlarına yapılan zammın 3 puanı toplu sözleşmeden, 5,45 puanı da enflasyon farkından gelmiş oldu.
ZAM SONRASI 2021 TEMMUZ-ARALIK MAAŞLARI
Memur emeklisi en düşük maaş 4 bin 542 liradan 4.789 liraya çıktı.
Vali maaşı 14.835 liradan, 15.643 liraya,
Genel Müdür (1/4) 14.914 liradan 15.726’ya
Şube Müdürü (lisans-1/4) 7.839 liradan 8.266 liraya
Memur (lisans 9/1) 4.841 liradan 5.104 liraya
Öğretmen (1/4) 6.049 liradan 6.378 liraya çıktı.
SON İKİ YILDAKİ MAAŞ ARTIŞLARI
Memur ve Emekli Sandığı
2020 Ocak 5,50
2020 Temmuz 5,75
2021 Ocak 7,36
2021 Temmuz 5.45