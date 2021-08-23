En düşük ve en yüksek memur maaşları şekillenmeye başladı

En düşük ve en yüksek memur maaşları şekillenmeye başladı

Bugün açıklanan toplu sözleşmeye göre şu anda 4 bin 880 lira alan en düşük memur maaşının, açıklanacak enflasyon farkı hariç tutulmak üzere iki yılın sonunda 6 bin 275 liraya yükselmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu "memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 6 + enflasyon farkı oranlarında zam yapılacağı" şeklinde aktardı.

MEMUR MAAŞLARI, ZAM ORANLARININ DIŞINDA FARKLI FAKTÖRLERE DE BAĞLI

Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artış oranlarında doğrudan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, 2021 Temmuz'da memur maaşları yüzde 8,45 oranında zamlandı. Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı ise ocak-haziran dönemindeki enflasyon farkından kaynaklandı. Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınarak, net rakam üzerinden şöyle belirlendi:

2022 VE 2023'DE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İKİ YILIN SONUNDA 6 BİN 275 LİRAYA YÜKSELECEK

En düşük memur maaşı 2021 Ocak’ta 4 bin 500 lira, 2021 Temmuz’da 4 bin 880 lira olmuştu.

Önümüzdeki iki yıllık süreçte yeni oranla birlikte enflasyon farkları sonradan eklenmek ve farklı dinamiklerin de rakamı etkilemesi saklı kalmak üzere, yaklaşık olarak şöyle hesaplandı:

Günümüzde 4 bin 880 lira alan en düşük memur maaşı, 2022 Ocak’ta yüzde 5 artış ve 244 lira zamla 5 bin 124 lira olacak. 2022 Temmuz’da yüzde 7 artış ve 358 lira 358 zamla artışla 5 bin 482 liraya yükselecek. 2023 Ocak’ta yüzde 8 artış ve zamla 438 lira artışla 5 bin 920 lira olacak. Ve iki yılın sonunda ise 2023 Temmuz’da yüzde 6 artış ve 355 lira zamla birlikte 6 bin 275 lira olarak değerlenecek.

2022 VE 2023'DE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI İKİ YILIN SONUNDA YAKLAŞIK 20 BİN 803 LİRA OLACAK

Temmuz’da 16 bin 177 lira ile en yüksek maaş alan bir genel müdürün maaşını hesaplamak istediğimizde ise 2022 Ocak ayında yüzde 5 artış ve 808 lira zamla 16 bin 985 lira, 2022 Temmuz ayında yüzde 7 artış ve 1.188 lira zam birlikte 18 bin 173 lira, 2023’ün Ocak ayında yüzde 8 artış ve 1.453 lira zam ile toplamda 19 bin 626 lira ve 2023’ün sonunda ise yüzde 6 artış ve 1.177 lira zamla beraber 20 bin 803 lira maaş alacak.