En fazla Fransa'ya gönderildi! Hamsi ihracatı geçen yıl yüzde 23 arttı Türkiye'nin 2023'teki hamsi ihracatı, değerde yüzde 23, miktarda ise yüzde 45 artış yaşadı. Yetkililer, hamsi ihracatının önümüzdeki süreçte artması beklentisini taşıyor.

AA

Hava şartları kötü de geçse hamsi bereketi bir önceki yılın çok üzerine çıktı.

Hamsi bolluğu geçen yılın ihracatına da yansıdı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, su ürünlerinde adından söz ettiren Türkiye'den, geçen yıl 26 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Hamsi ihracatı, geçen yılın tamamında yüzde 23 artarak 13 milyon 745 bin 45 dolara ulaştı.

Miktar olarak ihracat, 2023'te 3 bin 54 tona ulaşarak önceki yıla oranla yüzde 45 arttı.

Hamsiye en çok talep Fransa, Belçika ve Almanya'dan geldi.

Fransa'ya 4,8 milyon dolarlık hamsi gitti

Türkiye'den bu yıl Fransa'ya 4 milyon 831 bin 138, Belçika'ya 4 milyon 86 bin 121, Almanya'ya 1 milyon 349 bin 308 dolarlık hamsi ihraç edildi.

2022'nin aynı döneminden farklı olarak İsveç, Özbekistan, Irak, Moldova, Malezya ve Somali'ye de geçen yıl hamsi satıldı.

Verilen bilgilere göre, ihracatta pazar çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Hamsi ihracatından beklentimiz yüksek"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsinin su ürünleri sektöründe önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyleyerek tüm yılı şu sözlerle değerlendirdi:

İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklenen düzeyde olmamasına rağmen ihracatımızda artış yaşanmıştır. İlerleyen günlerde hava durumuna bağlı avlanan ürün miktarındaki artışa göre ihracatımızın çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Hamsi ihracatından her dönem beklentimiz yüksek.

Hamsi ihracatında sürdürülebilirlik önemli

Gürdoğan, hamsi ihracatında sürdürülebilirliğin önemine de dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir sezon sıkı kontrolle avlanma yasağı getirilerek hamsinin bollaşmasını ve daha büyük boya ulaşmasını sağlayacak uygulamaların yerine getirilmesi önemlidir. Bu uygulamanın yerine getirilmesiyle hem ürünün bollaşmasına hem de sektör ihracatının sürdürülebilirliğine katkı sağlanacaktır. Bu durum sektör temsilcilerinin de en önemli talepleri arasında yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)