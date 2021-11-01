Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, yöreye özgü meyvelerin tanıtımına yönelik üretici ile tüketiciyi bir araya getiren gerçekleştirilen Eşme Ayva Festivali düzenlendi.

Eşme Ayva Festivali’nde birbirinden lezzetli ayvalar düzinelerce standın üzerinde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu. Stantlarda vatandaşlara ayvalar ikram edilirken, bazı stantlarda ise farklı ürün ve yemekler de yer aldı.

Düzenlenen yarışmada jürilerin ayvaları tadıp değerlendirmesinin ardından katılımcılar, verilen konserlerle keyifli vakit geçirdi.

“EŞME AYVASI, TÜRKİYE’NİN EN İYİ AYVASIDIR”

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Eşme ayvası Türkiyemizin en güzel ayvasıdır. Bu nedenle Kartepe Belediyesi olarak Eşme ayvasını herkese duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

"KARTEPE HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞİYOR”

Kartepe’ye ait tüm ürünleri festival ve şenliklerle tanıtmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Kocaman, “Kartepe’nin sporu ve heyecanı var. Su kayağı, kar kayağı, yamaç paraşütü, off-roadu, bisikleti var. Kartepe her geçen gün daha da gelişiyor. Şehircilik anlamında da her geçen gün gelişiyor.” diye konuştu.

En lezzetli ayvalar Kartepe’de yarıştı VİDEO



“1 HAFTADIR BU YARIŞMAYA HAZIRLANIYORUM”

Yaklaşık 1 haftadır bu yarışmaya hazırlandığını söyleyen ayva üreticisi Bedirhan Bayrak ise “Sürekli ‘Tezgahımızı yaparız, hangi bahçemden ayva getiririm buraya’ diye plan yapıyoruz. Ben bu sene ilk defa katılıyorum. Benim için de sürpriz olacak. Özenle baktığım bir bahçem vardı. Ayvalarımı oradan getirdim. Yarışmada derece yapacağımı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bakıyordum o bahçeme.” şeklinde konuştu.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Konuşmaların ardından jüri tarafından en lezzetli olduğu düşünülerek dereceye giren ayvalar belirlendi. Ayva üreticilerinden birinci olarak seçilene 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira ve üçüncüye de 2 bin lira değerinde ödül verildi.