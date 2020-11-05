Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra resesyona girdi

Endonezya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,49 daralma kaydetti.

Merkezi İstatistik Ajansı’ndan (BPS) yapılan açıklamada, Endonezya ekonomisinin, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 3,49 daraldığı bildirildi. Böylelikle Endonezya, 1998’deki Asya krizinden bu yana ilk defa resesyona girmiş oldu.

ÜLKE 1998’DEKİ ASYA KRİZİ SONRASINDA İLK KEZ RESESYONA GİRDİ

Üçüncü çeyrekteki küçülmeyle ülke ekonomisi, 1998’deki Asya krizi sonrasında geçen 22 yılda ilk defa resesyona girmiş oldu.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTEN UMUTLULAR

BPS Başkanı Suhariyanto, yaptığı açıklamada, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle dördüncü çeyrekte durumun daha iyi olmasını umut ettiklerini belirtti.

İLK ÇEYREKTE DE 2001’DEN BU YANA EN ZAYIF BÜYÜME

İkinci çeyrekte de yüzde 5,32 daralan Endonezya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.

RESESYON NEDİR?

Resesyon ekonomide küçülmeyi işaret ediyor.

Ekonomik faaliyetler daralır ve ekonomi üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesi yaşanmışsa o ekonomide “resesyon ihtimali var” anlamına geliyor.

Eğer bu küçülme hali üç çeyrekte de sürerse o ekonomi resesyona girmiş oluyor.

Bir ekonominin resesyondan iki çeyrek sonunda çıkmasına “V” tipi çıkış, daha uzun bir sürede çıkmasına ise “U” tipi çıkış adı veriliyor.