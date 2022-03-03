Energy UK: İngiltere'de hane halkının yıllık enerji gideri 3 bin sterline ulaşabilir

İngiliz enerji sektörü çatı kuruluşu Energy UK, enerji krizinde gelinen son noktayı değerlendirdi.

Avrupa'da enerji krizi doğalgaz fiyatlarındaki artıya bağlı olarak derinleşiyor.

İngiliz enerji sektörü çatı kuruluşu Energy UK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan küresel enerji fiyatlarının etkisiyle İngiltere'de hane başına yıllık enerji giderinin 3 bin sterline ulaşabileceğini bildirdi.

BRENT PETROL İLK KEZ 119 DOLARI GÖRDÜ

Yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının 2012 yılının mayıs ayından bu yana ilk kez 119 dolar seviyesinin üzerini gördüğü bildirildi.

İNGİLİZ BİR AİLENIN ENERJİ GİDERİ YILDA 3 BİN STERLİN OLABİLİR

Açıklamada, küresel enerji fiyatlarındaki artışın bir yansıması olarak İngiltere'de de hane halkının yıllık ortalama enerji giderinin 3 bin sterlin seviyesine ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Energy UK Üst Yönetcisi Emma Pinchbeck, "Hem endüstrisinin tamamı hem de tüketiciler için endişe verici zamanlar. Bunun uzun süredir gaz fiyatında kalıcı bir kriz olduğunu söylüyoruz. Şimdi Ukrayna'da olanlarla daha da kötüleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ FATURALARI HANE BAŞINA YILLIK 694 STERLİN ARTTI

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, geçen ay başında perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıklamıştı. Açıklamada gaz ve elektrik faturalarında fiyat tavanının yıllık 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltildiği belirtilmişti.

22 MİLYON MÜŞTERİ ETKİLENECEK

Küresel gaz fiyatlarında rekor artış yaşandığının ifade edildiği açıklamada, tavan fiyatın yükseltilmesinin 22 milyon müşteriyi etkileyeceği bildirilmişti.

Söz konusu artışla otomatik ödeme yapan müşterilerin gaz ve elektrik faturalarında yıllık ortalama 694 sterlin artış olacağı hesaplanıyor.

"6 MİYON HANE ENERJİ FATURALARINI ÖDEYEMEYECEK"

İngiliz sivil toplum kuruluşu Ulusal Enerji Eylemi'ne göre ülkede bu yıl toplam 6 milyon hanenin enerji faturalarını ödeyemeyeceği tahmin ediliyor.