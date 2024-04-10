Enerji Bakanı duyurdu! Gabar petrolünde yeni rekor geliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin en kaliteli ve en yüksek miktardaki petrolünün üretildiği Gabar'da rekor kırılacağını söyledi..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Terörden arındırılan bölgelerde artık huzur ve güven hakim..

Hain terör örgütünden temizlenen Şırnak'ta Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü.

Bölgede yapılan taramalar sonucu başlayan sondaj faaliyetlerinde Gabar'dan adeta petrol fışkırıyor..

Ramazan Bayramı'nı Erzincan'da geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada yaptığı konuşmasında Gabar'daki çalışmalara değindi..

"Bir dönem adı terörle anılan, girilemez denilen Gabar, çok şükür bugün petrolle anılıyor" diyen Bakan Bayraktar bir de müjde verdi.

"Türkiye'nin en kaliteli ve en yüksek miktardaki petrolünü Gabar'da üretiyoruz"

Gabar'da yarın yeni bir rekor kırılacağını duyuran Bayraktar, şunları söyledi:

Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli ve en yüksek miktardaki petrolünü üretiyoruz. Dolayısıyla hem orada yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğiz hem de yine orada vatandaşlarımızla bayramlaşacağız. 13 Şubat'ta maalesef acı bir kaza haberiyle uyandık, Erzincan'a geldik. Çok büyük bir gayret var. Devlet bütün imkanlarıyla ilk dakikadan itibaren olay yerindeydi.



Başta valimiz, ilgili bütün arkadaşlarımız, vekillerimiz oradalardı. Bizler de hemen olayın arkasından olay yerine intikal ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bu konuyu çok yakinen takip etmemizi talimatlandırdı. Ailelerle birebir ilgilenmemizi özellikle talimatlandırdı ve biz adeta orada onlarla büyük bir aile olduk.

"Gabar'da yeni bir üretim rekoru kıracağız"

Bizler Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin petrolde ve doğal gazda dışa bağımlılığını bitirmek için Karadeniz'de denizin ortasında Sakarya gaz sahasından Türkiye bugün kendi doğal gazını üreten bir ülke oldu.



Bir dönem adı terörle anılan, girilemez denilen Gabar, çok şükür bugün petrolle anılıyor. Artık orası çok daha güvenli ve biz orada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İnşallah yarın (Gabar) üretimde bir rekor kıracağız. Bunu da inşallah oradan bütün milletimizle paylaşmış oluruz. Dolayısıyla Türkiye her alanda bu yeniliklerle yoluna kararlılıkla devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)