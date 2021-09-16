Enerji fiyat artışları piyasaları baskılıyor

Koronavirüs salgınında Delta varyantı yayılmaya devam ederken piyasalara bir baskı da enerji fiyatlarından geldi.

Dünya genelinde artan enerji fiyatları enflasyonist baskıları tekrar gündemin odağına taşırken, doğalgaz fiyatları söz konusu seyirde başrolde bulunuyor.

Doğalgaz vadelileri dün Avrupa, İngiltere ve ABD'de tarihi yüksek seviyelere çıkarken, Avrupa'daki yükseliş yüzde 20'yi aştı.

Çin'in regülasyon adımları ve Çin'in en büyük konut geliştirme şirketlerinden Evergrande Group'a ilişkin süreç de yatırımcıları tedirgin eden gelişmelerin başında geliyor.

NEW YORK BORSASI SATICILI SEYİR İZLİYOR

ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat endeksi 18,3'ten 34,3'e yükselmesinin ardından New York borsasında dün alıcılı bir seyir izlense de endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne satıcılı başladı.

Dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,85, Dow Jones endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

ARTAN ENERJİ FİYATLARI ZORLUYOR

Öte yandan, bölgede artan enerji fiyatları ve yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, pay piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

AVRUPA PİYASALARI DEĞER KAYBETTİ

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne ise karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI SATICILI SEYİRDE

Asya borsaları da güne satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin'in Macau bölgesindeki regülasyon adımları ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Evergrande şirketinin borç yapılandırması için tahvil alım-satımının bir süreliğine dondurulması risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret dengesi, ağustosta 635 milyar yen ile beklentilerin üzerinde açık verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,10, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,68, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,83 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.