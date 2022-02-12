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    Enerji fiyatları İsveç'te enflasyonu tetikledi

    İsveç'te, enflasyonun artmasındaki temel sebep petrol fiyatlarının artma sebebi gösterildi.
    • AA
    • 12.02.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 18:08
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    Enerji fiyatları İsveç'te enflasyonu tetikledi

    İsveç resmi haber ajansı TT'de, 11 Şubat'ta bir litre 95 oktan benzinin fiyatının İsveç tarihinde ilk kez 21,57 krona (yaklaşık 2,30 euro) yükseldiği belirtilirken, Avrupa'nın en pahalı benzininin İsveç'te kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

    Haberde bir litre dizel yakıtın fiyatının da 19,24 kronuna (yaklaşık 2,5 euro) ulaştığı kaydedildi.

    İsveç Gıda Federasyon Ekonomi Başkanı Carl Eckerda, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, tahıllar, mısır yağları gibi dikkati çeken hemen hemen tüm gıda ham maddelerinin fiyatlarının keskin bir şekilde arttığını söyledi.

    Enerji fiyatları İsveç te enflasyonu tetikledi #1

    ENERJİ VE PETROL FİYATLARI YÜKSEKLİĞİ ENFLASYONU ETKİLİYOR

    Eckerda,''Dünya tarihinde gıda maddelerinde böyle bir artış daha önce hiç yaşanmadı. Özellikle enerji ve petrol fiyatlarının yüksekliği hammadde ve lojistik fiyatlarında artışı tetikliyor. Bu da gıda malzemelerini direkt etkiliyor. Bu durum aynı zamanda insanların cüzdanından daha fazla para çıkması demek." ifadelerini kullandı.


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