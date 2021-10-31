Enerji israfını düşürmek için tasarruf önerileri

TİSVA Başkanı Fatih Akgül, doğalgazlı ve gazlı ocaklarda verimi yüksek olanların tercih edilmesi ve camlarda çift cam sistemi kullanılması gibi bir dizi tedbirin gerektiğini belirtti.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Fatih Akgül, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla gezegenin kaynaklarını iyi kullanmanın gerekliliğine işaret etti.

Konutlarda her 100 liralık elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf etme potansiyeli olduğunu belirten Akgül, tasarrufla ilgili bireysel olarak yapılabileceklere dikkati çekti:

KONUTLARDA ISITMA VE AYDINLATMADA KULLANILAN ENERJİNİN YÜZDE 35'İ İSRAF EDİLİYOR

"Enerji tüketiminde yüzde 25 oranındaki tasarruf potansiyeli, 9 milyon 732 bin ton petrole karşılık gelmektedir. Türkiye'de enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edilmektedir. Tüketiciler açısından konuyu daha dikkate değer kılan ise bu tasarruf potansiyelinin konutlarda yüzde 35'e varmasıdır. Bir diğer ifadeyle, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35'i israf edilmektedir.

ELEKTRİKLİ ALET KULLANIMI ALIŞKANLIKLARI OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR

Türkiye'de hanehalkının elektrikli alet kullanımı alışkanlıkları üzerinde yapılan araştırmalara göre, kadınların yüzde 6,1'i, erkeklerin ise yüzde 7,1'i kullanmadıkları zamanlar elektrikli aletleri hiçbir zaman fişten çekmiyor. Kadınların yüzde 42,5'i, erkeklerin ise yüzde 38,9'u her zaman tasarruflu ampul kullandığını dile getirmektedir. Kadınların yüzde 23,2'si, erkeklerin ise yüzde 23,6'sı elektrikli ev aletlerini her zaman gün içinde elektrik tüketim bedelinin düşük olduğu saatlerde kullanmaktadırlar. Kadınların yüzde 41,3'ü, erkeklerin ise yüzde 39,3'ü çamaşır makinesini her zaman tam kapasite doldurduktan sonra çalıştırmaktadır. Kadınların yüzde 31,2'si, erkeklerin ise yüzde 28'i elektrikli ev aletlerinin bakım ve temizliğini her zaman düzenli olarak yapmaktadır."

DOĞALGAZ TÜKETİMİNDE TASARRUF TEDBİRLERİ

Fatih Akgül, kış aylarının yaklaşmasıyla doğal gaz tüketiminde tasarruf tedbirlerinin önemine işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Doğalgazlı ve gazlı ocaklarda verimi yüksek olanlar tercih edilmelidir. Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle kışın ısı kaybını yüzde 40-50, yazın ısı izolasyonunda ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün olacaktır. Geceleri ve konuttan uzun süreli ayrılmalarda sıcaklık ayarı düşürülmelidir. Radyatörlerin üzeri, önü estetik sebeplerle kapatılmamalı, radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulmalıdır. Böylece yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür. Pencere ve kapı izolasyonu yüzde 15 oranında tasarruf sağlamaktadır. Kalın ve pencereyi tamamen kapatan perdeler kullanılmamalıdır. Kışın oda havalandırması, tam açık pencerelerle kısa süre için yapılmalıdır. Gece-gündüz kullanılmayan alanlar ısıtılmamalı, kapılar kapalı tutulmalıdır."