Enerji ithalatı faturası, haziranda yarıya yakın geriledi Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,4 azalarak 4 milyar 329 milyon 191 bin dolara geriledi.

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Enerji ithalatı enflasyona olumsuz katkı yapan bir etmenken, açıklanan haziran ayı dış ticaret verilerine göre azalmış durumda.

Bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,5 azaldı.

Hazirandaki ithalat 26 milyar 64 milyon dolara kadar geriledi.

Bu tutarın 4 milyar 329 milyon 191 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl haziran ayında bu rakam 8 milyar 82 milyon 91 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Enerji ithalatı yıllık yüzde 46,4 azaldı

Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 46,4 azaldı.

Ham petrol ithalatı yüzde 5,4 geriledi

Öte yandan, ham petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,4 azalarak 2 milyon 996 bin 745 tona geriledi.