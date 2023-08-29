Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 35,2 azaldı Bugün TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutarın temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre önemli oranda azaldığı bildirildi.

AA

Türkiye'deki yüksek enflasyonun temellerinden biri olan enerji faturalarının gerilemesinin enflasyon verisine de yansıması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistikleri bugün yayınlandı.

Yayınlanan verilere göre, temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artarak 32 milyar 294 milyon 928 bin dolar oldu.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar ise temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 azalarak 5 milyar 17 milyon 934 bin dolara geriledi.

Enerji ithalatının içeriği

Bu tutarın 5 milyar 17 milyon 934 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Enerji faturasında yüzde 35,2'lik düşüş

Geçen yıl temmuz ayında bu rakam 7 milyar 746 milyon 137 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 35,2 azaldı.