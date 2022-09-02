Enerji krizi, Avrupa ülkelerine kemer sıktırıyor

Avrupa ülkeleri, enerji krizinde yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için tedbirler alırken her gün yeni bir tasarruf önerisini paylaşır oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında uygulamaya geçirilen yaptırımlar sonucunda Avrupa'da enerji krizi derinleşti. Ülkeler yaklaşan kış aylarında nasıl ısınacaklarını düşünmeye başladı.

Doğalgaz ve elektrikte faturaların yükü arttı ve enerji stokları azaldı.

Kömür ve nükleer santralleri faal hale getiriyor

Avrupa ülkeleri, enerji krizi için tedbirler alırken daha önce kapatılması planlanan kömür ve nükleer santralleri faal hale alarak gaz depolarını hızla doldurmak gibi çeşitli adımlar atıyor.

Almanya'da kamu binaları ışıklandırmayı kesti

Almanya'nın başkenti Berlin'de gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için kamuya ait birçok bina gece ışıklandırılmayacak.

Ukrayna'daki savaş küresel ekonomik yavaşlamaya, enerji ve gıda fiyatlarında eşi görülmemiş hızda bir artışa ve yüksek enflasyona neden olurken, bu durum hane halkları ve şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Birbirinden farklı önlemler sahada

Özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarının tarihi zirve yapması bütün piyasa katılımcılarını olumsuz etkilerken, Avrupa ülkeleri, çok farklı önlemler uygulamaya koyuyor.

Almanya

Savaş öncesi Rusya ile çok yakın enerji bağları bulunan ve enerjide Rus kaynaklarına aşırı bağımlı olan Almanya'da, enerji ve gıda alanındaki rekor fiyatlar enflasyon karşısında gelirleri eriyen hane halklarını ve artan maliyetlerle yüzleşen şirketleri zor durumda bıraktı.

Almanya'da hükümet, artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 euro ödeme yaptı.

Almanya, geçici bir süre için akaryakıt vergilerini düşürdü.

Toplu taşımanın teşvik edilmesi için haziran-eylül döneminde aylık 9 euroya tren, otobüs ve metroda geçerli sınırsız toplu taşıma bileti sunuldu.

Kamu tarafı da enerji tasarruf tedbirleri aldı. Kamu binalarının en fazla 19 santigrat dereceye kadar ısıtılması, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırmasının kapatılmasına karar verildi.

Yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı.

Isı kaçağını önlemek için mağazaların kapılarını kapalı tutması zorunlu tutuldu.

Geçmişte kapatılması planlanan bazı kömür santralleri yeniden faaliyete geçirildi.

Ülkede, kapatılması öngörülen 3 nükleer santralin faaliyet sürelerini uzatma çalışmalarına başlandı.

Fransa

Yoksul hanelere 100 euro enerji ödemesi yapıldı.

Doğalgaz fiyatları Ekim 2021 seviyesinde kalacak biçimde donduruldu.

Elektrik fiyat artışı yıl sonuna kadar yüzde 4'le sınırlandırıldı.

Enerji tüketiminin yüzde 10 düşürülmesi amacıyla program hazırlandı.

Kamu binalarında ısıtma ve soğutma dereceleri düşürüldü.

Yoksullara akaryakıt yardımı verildi.

İş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı.

Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar söndürüldü.

Hane halklarının enerji tasarrufuna özendirilmesi için kamu spotları hazırlandı.

İngiltere

İngiltere’de, düşük gelirli haneler için otomatik ödemeli 400 sterlinlik enerji indirimi uygulandı.

Kamu yardımı alan yoksullara 650 sterlinlik ödeme yapıldı.

Emeklilere 300 euro ek katkı sağlandı.

Ülkenin güneydoğusunda inşa edilmesi planlanan Sizewell C nükleer santraline onay verildi.

Kaya gazı çalışmalarına destek açıklaması yapıldı.

Bazı kömür santrallerinin faaliyet süresi uzatıldı.

Ülkede alınacak yeni tedbirler için yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor.

İtalya

Akaryakıt vergileri bir miktar indirildi.

Düşük gelirlilerin enerji faturalarına destek sağlandı.

Düşük gelirlilerin vergileri azaltıldı.

Güneş enerji yatırımlarına sübvansiyon verildi.

Yoksullara 200 euro ödeme yapıldı.

Enerji firmalarının sözleşmeleri tek taraflı değiştirmelerin engellendi.

Cezayir'le doğalgaz tedarik anlaşmaları yapıldı.

Yeni enerji tasarruf planı hazırlanıyor. Böylece, evlerin ısınının kışın 2 derce düşürülmesi, sokak aydınlatmalarının yüzde 40 azaltılması ve kamu binalarının erken kapanması öngörülüyor.

İspanya

İşletmelerin klima çalıştırma sınırı 27 derece olarak belirlendi. Kış aylarında ise termostat ısısı ise en yüksek 19 derece ile sınırlandırıldı.

Mağaza vitrinlerindeki ışıklar ve kamu binalarındaki aydınlatmalar saat 22.00'den itibaren kapatıldı.

İsrafı önlemek için klimalı veya ısıtmalı binaların kapılarının otomatik olarak kapanmasını sağlayan sistem kurulmasına karar verildi.

Doğalgazda KDV'nin ekim ayından itibaren yüzde 21'den yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi.

Vatandaşların ve işletmelerin enerji tasarrufunda bulunması istendi.

Belçika

Yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinin süresi uzatıldı.

Belçika, enerji krizine yönelik yeni tedbirler aldı. Evini kalorifer yakıtı ile ısıtanlara 225 euroluk çek gönderildi.

Elektrik faturalarına katkı için abonelere 100 avroluk çek verildi.

Benzin ve motorin üzerindeki özel tüketim vergilerinin azaltıldı.

Elektrik ve doğalgazda yüzde 6'lık indirimli KDV ile kalorifer yakıtı desteği 2023 yılı mart ayı sonuna kadar uzatıldı.

Isı pompası, güneş paneli veya ısı yalıtım malzemesi gibi ürünlerde KDV indirimi sağlandı.

Kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.

Isıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanmasına karar verildi.

Enerji krizinde aşırı kazanç elde eden şirketlere ek vergi uygulanması hazırlığı yapılıyor.

Daha önce 2025 yılında kapatılması planlanan 2 nükleer santralin faaliyet süresi 10 yıl uzatıldı.

Bu kış kapatılması öngörülen 2 reaktörün de faaliyet süresinin uzatılması çalışmasına başlandı.

İsviçre

İsviçre hükümeti, kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizini hafifletmek için hane halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı. İsviçre hükümeti kışın doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmayı hedefliyor.

Vatandaşlardan evlerindeki ısıtıcıları bir kademe düşük çalıştırması, sıcak su kullanımını düşürmesi ve gereksiz çalışan elektriğe bağlı cihazları kapatması istendi.

Gönüllü doğalgaz tasarruf kampanyası başlatıldı.

Sırbistan

Enerji tüketimini geçen yıla oranla yüzde 15 azaltmak amacıyla plan hazırlandı.

Dekoratif ışıklar ve sokak aydınlatmalarının azaltılmasına karar verildi.

Bina yalıtımlarının iyileştirilmesi, led ampul ve güneş panellerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışması başlatıldı.

Vatandaşlara elektriği tasarruflu kullanma konusunda çağrı yapıldı.

Elektrik tüketimini geçen yıla kıyasla azaltan evlere ek indirim yapılması gündeme alındı.

AB ülkelerinin ortak aldıkları kararlar

AA'nın haberine göre, Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 6 ayda yaklaşık 4 kat, 1 yılda 12 kat arttı. Benzer biçimde toptan elektrik fiyatları da 6 ayda 5 kat, 1 yılda 8 kat yükseldi.

Aynı ölçüde olmamakla birlikte temel enerji ürünlerindeki hızlı ve yüksek fiyat artışları tüketicilerin tepkisini çekiyor.