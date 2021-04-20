Enerji santrallerinde 'hibrit' düzenlemesi

Hibrit elektrik üretim santrallerinde yardımcı kaynak alanının santral sahası dışında yapılması düzenlemesiyle, hibrit santral projelerindeki güneş santrallerinin sayısının artması planlanıyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik piyasası önlisans ve lisanslara konu üretim tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine yönelik kurul kararına ilişkin değerlendirme yaptı.

"YARDIMCI KAYNAK ALANI SANTRAL SAHASININ DIŞINA TAŞINABİLİR"

Yeni düzenlemeyle birden fazla kaynağın kullanılabildiği hibrit elektrik üretim santrallerinde, ihtiyaç duyulması halinde yardımcı kaynak alanının santral sahası dışında belirlenebileceğini aktaran Erkan, hibrit santral projelerindeki güneş santrallerinin sayısının artacağını ve sektörün ivme kazanacağını kaydetti.

"GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI STRATEJİK DEĞERDE"

Erkan, "Hibrit düzenlemeleri sayesinde mevcut santrallerin altyapıları kullanılarak yeni güneş enerjisi yatırımlarının yapılabilecek olması, genelde yenilenebilir enerji, özelde ise güneş enerjisi yatırımlarının ülkemiz için stratejik değerinin daha da artmasını sağlamış durumdadır." ifadelerini kullandı.