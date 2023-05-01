Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğalgazdan yararlanacak Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ve karaya çıkartılmasının ardından müjdenin kutlanması kapsamında vatandaşlara bir aylık doğalgaz kullanımı ve sonrasında 1 yıl için mutfakta kullanımı bedava yapılmıştı. Bakan Dönmez, kartlı sayaç kullananların da bu kapsamda olduğu konusuna açıklık getirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni sonrası nükleer yakıt ve yerli doğalgaza ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanı Dönmez, kartlı sayaç kullanan tüketicilerin de 1 aylık ücretsiz doğalgaz hakkından yararlanacağını bildirdi.

Rusya'dan gelen yakıtların şu anda güvenli bir yerde depolandığını kaydeden Dönmez, şu açıklamada bulundu:

Reaksiyonun başlaması için onları reaktörün iç kabinine yerleştirmemiz gerekecek. Bu aşamada bazı testler var, enstrümanların yerleştirilmesiyle ilgili bazı süreçlerimiz var. Bunlar da 1 yıl içerisinde bitecek. Böylelikle Türkiye'nin ilk nükleer santralinde 1 yıl içinde elektriği üretmiş olacağız.

"NGS'de diğer 3 reaktör de birer yıl arayla devreye girecek"

Dönmez, Akkuyu NGS'de ilk reaktörün ardından diğer 3 reaktörün de birer yıl arayla devreye gireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin nükleer serüveni maalesef geç başladı ancak hızlı yol katetmek istiyoruz. Akkuyu'nun ardından ikinci ve üçüncü nükleer santralimiz içinde çalışmalara başladık. İkinci santral için Sinop'ta bir çalışmamız var. ÇED raporu tamam. Zemin etütleri gibi yapılması gereken çalışmalar var onları bir taraftan ilerletiyoruz. Kiminle yapacağımız henüz net değil ama dünyada zaten bu teknolojiye sahip çok fazla ülke yok. Olan bütün ülkelerle de görüşeceğiz. Ülkemizin menfaatleri açısından hangisi uygunsa onlarla ilerleyeceğiz.

Nükleer santral, yeşil enerji

Nükleer santralin bazı ülkeler tarafından yeşil enerji olarak kabul edildiğine dikkati çeken Dönmez, "Sadece hava yoluyla gelen 3 tırlık taze nükleer yakıt 2 milyon tondan fazla kömüre eş değer." bilgisini paylaştı.

1 aylık ücretsiz doğalgazın detayları

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 aylık ücretsiz doğalgazın detaylarını da açıkladı.

Dönmez, Karadeniz'den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karada yakıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

Orada hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdeleri olmuştu. Bunların birincisi, 1 ay tüm konutlarda doğalgazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise 1 yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğalgazın ücretsiz olmasıydı.

"Ücretsiz doğalgaz için dağıtım şirketlerinin faturalama yazılımlarında değişiklikler devam ediyor"

Sürecin detayları hakkında bilgi veren Dönmez, "Bayramdan hemen sonra harekete geçtik. Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"24 Nisan itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmadı"

Dönmez, 24 Nisan itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmadığını, sehven yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesinin yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.' Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek.

Kartlı sayaç kullananlar için EPDK ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde

Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğalgaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi

Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğal gazdan yararlanacak.

"Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor"

Yerli gazı karada yakma işleminin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Dönmez, süreçle ilgili şu bilgileri aktardı: