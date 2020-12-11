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    Enerjide 53 verimlilik artırma projesi desteklenecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, motorlarda verimlilik artırma ve yüksek verimli soğutma grubu uygulaması gibi projelerin aralarında bulunduğu 53 projeyi destekleyeceğini duyurdu.
    • AA
    • 11.12.2020 - 12:58
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 13:03
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    Enerjide 53 verimlilik artırma projesi desteklenecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çeşitli projelere destek veriyor. Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

    VERİMLİLİK ARTIRAN 53 PROJEYE DESTEK

    Bu kapsamda; motorlarda verimlilik artırma, yüksek verimli soğutma grubu uygulaması, aydınlatmada LED dönüşümü ve soğutma kule fanlarında verimlilik artırma projelerinin aralarında bulunduğu 53 projeye destek verilecek.

    Enerjide 53 verimlilik artırma projesi desteklenecek #1

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