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Enerjide 53 verimlilik artırma projesi desteklenecek

Enerjide 53 verimlilik artırma projesi desteklenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, motorlarda verimlilik artırma ve yüksek verimli soğutma grubu uygulaması gibi projelerin aralarında bulunduğu 53 projeyi destekleyeceğini duyurdu.