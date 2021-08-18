Enerjide verimliliği artırıcı 88 projeye destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, internet sitesinde yayınladığı duyuru ile enerjide verimliliği artırıcı 88 projeyi destekleyeceğini bildirdi.

Dünyanın enerji sorununa çözüm aramak ve milli kaynakları değerlendirerek bu soruna açılım sağlamak için yürütülen projeler destekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide verimliliği artırıcı 88 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

2021'İN DESTEKLENECEK VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELERİ AÇIKLANDI

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

88 PROJEYE DESTEK

Bu kapsamda, basınçlı hava sisteminin iyileştirilmesi, yüksek verimli soğutma, verimsiz motorların değişimi ve aydınlatmada LED dönüşümü projelerinin aralarında bulunduğu 88 projeye destek verileceği açıklandı.

2021 Yılı Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Proje listesi: