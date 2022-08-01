Petrol
101.5
-2.38%
Euro
18.3673
0.25%
Dolar
17.9445
0.18%
Altın
1.019
0.16%
Borsa
2646
2.07%
Bitcoin
415.495
-2.40%
BTXN Coin
9.60
-2.53%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Enflasyon beklenti anketine göre temmuzda enflasyon yüzde 3,40 artacak

    Çarşamba günü enflasyon verisi TÜİK tarafından yayınlanacak. Veri yayınlanmadan önce Reuters'ten sonra AA Finans da anket sonuçlarını paylaştı.
    • 01.08.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Enflasyon beklenti anketine göre temmuzda enflasyon yüzde 3,40 artacak

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor.

    Ankete 14 ekonomist katıldı

    AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40

    Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

    Enflasyon

    Ankete göre yıllık enflasyon yüzde 81,42'ye yükselecek

    Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.

    enflasyon


    İlginizi Çekebilir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den Küçükçekmece'ye ziyaret
    Gündem

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den Küçükçekmece'ye ziyaret

    Başakşehir – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Futbol

    Başakşehir – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir