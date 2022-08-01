Enflasyon beklenti anketine göre temmuzda enflasyon yüzde 3,40 artacak

Çarşamba günü enflasyon verisi TÜİK tarafından yayınlanacak. Veri yayınlanmadan önce Reuters'ten sonra AA Finans da anket sonuçlarını paylaştı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor.

Ankete 14 ekonomist katıldı

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Ankete göre yıllık enflasyon yüzde 81,42'ye yükselecek

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.