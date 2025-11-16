Enflasyon endişesi kahve ve kakaoyu düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, tarifelerin yarattığı olumsuzluklara ilişkin gelişmeler ve arz-talep endişeleri ana belirleyici unsur olarak öne çıkarken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik haber akışları da fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK SEYİR

Tarım emtialarındaki fiyatlamalarda, tamamlanan haftada karışık bir seyir izlendi.

Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Çin gibi ana üretici ülkelerden gelen yüksek rekolte tahminleri buğday ve mısır başta olmak üzere fiyat artışlarını törpülerken ABD’den gelen güçlü ihracat verileri fiyatları yukarı taşıdı.

Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 1,9, buğdayda yüzde 2,5, mısırda yüzde 3,9 ve soya fasulyesinde yüzde 0,5 arttı.

BREZİLYA'DAKİ KURAKLIK

Yıl boyunca Brezilya’daki kuraklık ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle rekor seviyelere tırmanan kahve fiyatları, ABD yönetiminin seçim öncesi enflasyonla mücadele adımı olarak kahve ithalat vergilerini kaldıracağını açıklamasıyla geri çekildi.

Kakao fiyatları da ABD’nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurmasının ardından değer kaybetti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 2,9 değer kaybederken pamukta yüzde 0,8, şekerde yüzde 5,3 arttı.

KAKAO TON BAŞINA YÜZDE 11,6 AZALDI

Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 11,6 azalışla tamamladı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "ABD ekonomisinden iyi veriler geliyordu. Bu da dolar endeksinin güçlenmesine yol açmıştı." dedi.

DOLAR ENDEKSİNDE GERİLEME

Gümüşteki son toparlanmanın aslında en büyük etkenlerinden bir tanesinin dolar endeksinde daha sonra görülen gerileme olduğunu belirten Ergezen, "Tabii burada özellikle ABD-Çin arasında hala tarife savaşlarının devam ediyor olması, bir miktar yumuşamaya rağmen jeopolitik risklerin sürmesi ve merkez bankalarının altın alımları burada genel olarak kıymetli metalleri de desteklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.