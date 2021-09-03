Enflasyon kira artışlarına yüzde 15,78 artış olarak yansıyacak

Bugün açıklanan enflasyon rakamına göre ev sahipleri, bu ay yıllık sözleşme süresi dolan kiracılarına en fazla TÜFE'nin 12 aylık artış oranı olan yüzde 15,78'den zam yapabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bilgisini açıkladı. TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Açıklanan bu verilerde 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78 artış baz alınıyor.

EN FAZLA KİRA ARTIŞI YÜZDE 15,78 OLABİLECEK

Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Açıklanan bu orana göre 1.000 lira kira ödeyen biri en fazla 157,8 lira zamla 1.157,8 lira kira ödeyecekler.

1.500 lira kira ödeyen biri en fazla 236,70 lira zamla 1.736,7 lira kira ödeyecek

2.000 lira kira ödeyen biri en fazla 315,6 lira zamla 2.315,6 lira kira ödeyecek

2.500 lira kira ödeyen biri en fazla 394.50 lira zamla birlikte 2.894,5 lira kira ödeyecek.