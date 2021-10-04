Enflasyon kiraya yüzde 16,42 artış olarak yansıyacak

Bugün açıklanan enflasyon rakamına göre ev sahipleri, bu ay yıllık sözleşme süresi dolan kiracılarına en fazla TÜFE'nin 12 aylık artış oranında zam yapabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.

TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor.

EN FAZLA KİRA ARTIŞI YÜZDE 16,42 OLABİLECEK

Açıklanan bu verilerde 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 16,42 olarak açıklandı ve buna göre mal sahipleri, kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapabilecek.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMALARI

Açıklanan bu orana göre 1.000 lira kira ödeyen biri en fazla 16,42 lira zamla 1.164,2 lira kira ödeyecekler.

1.500 lira kira ödeyen biri en fazla 1.746,3 lira kira ödeyecek.

2 bin lira kira ödeyen biri en fazla zamla 2 bin 328 lira kira ödeyecek.

2 bin 500 lira kira ödeyen biri en fazla zamla birlikte 2 bin 910,50 lira kira ödeyecek.