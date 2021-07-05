Enflasyon maaşların dışındaki ödemeleri de etkileyecek

İşçi, memur ve emeklinin maaşına zam olarak yansıyacak yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranının netleşmesi için TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerini bekleniyor.

Ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek. Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emeklilerin maaşları gelecek.

ENFLASYON FARKININ MAAŞ DIŞINDA ETKİLEYECEĞİ KALEMLER

Ocak-Haziran enflasyonu maaş zamlarını belirlerken aynı zamanda yaşlılık aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatının tavanı ve engelli maaşları gibi kalemleri de doğrudan etkileyecek.

ENFLASYON RAKAMININ ÖDEMELERİ TAHMİNİ ETKİSİ

Eğer enflasyon farkı yapılan anketlerin sonucuna göre yüzde 7,67 olursa maaş dışındaki kalemlere şöyle yansıyacağı tahmin ediliyor:

Yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı): 763 liradan 821 liraya,

Evde bakım desteği: 1.757 liradan 1.891,76 liraya,

Kıdem tazminatı (Tavan): 7.638 liradan 8.223,83 liraya,

Engelli maaşı (40-69 yaş): 568 liradan 611,56 liraya,

Engelli maaşı (70 yaş üstü): 852 liradan 917,34 liraya çıkacak.